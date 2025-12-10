Το PlayStation φέρνει τον απόλυτο οδηγό εορταστικών δώρων

Αυτή την εορταστική περίοδο, το PlayStation προσφέρει περισσότερα παιχνίδια, περιφερειακά και τρόπους για να απολαύσετε το gaming.

Ο απόλυτος Οδηγός Εορταστικών Δώρων 2025 από το PlayStation, περιλαμβάνει συναρπαστικά παιχνίδια, κορυφαία περιφερειακά για τo PlayStation 5 (PS5) και διάφορες εκδόσεις της αγαπημένης κονσόλας PS5.

Φέτος, η Sony Interactive προσφέρει στους παίκτες ακόμη περισσότερες επιλογές ώστε να ζήσουν μοναδικές στιγμές που θα λατρέψουν τόσο οι πιο εξοικειωμένοι με το gaming, όσο και νεότεροι παίκτες. Γιορτάζοντας την πέμπτη επέτειο από την κυκλοφορία της, η κονσόλα PlayStation 5 συνεχίζει να προσφέρει συναρπαστικές εμπειρίες με πρόσβαση σε χιλιάδες επικά παιχνίδια. Το PlayStation 5 Pro δε, ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του προσφέρει την πιο εντυπωσιακή οπτικά εμπειρία παιχνιδιού στο PlayStation με βελτιωμένα γραφικά 4K, ομαλό gameplay, καθώς και περισσότερους από 100 τίτλους PS5 Pro Enhanced να είναι πλέον διαθέσιμοι.

To PS5 - Fortnite Flowering Chaos Bundle, αποτελεί την τελευταία προσθήκη στις επιλογές εκδόσεων PS5 και επιτρέπει στους παίκτες να εισέλθουν στον κόσμο του Fortnite και να αναβαθμίσουν το παιχνίδι τους με επιπλέον in-game content & in-game currency. Οι παίκτες αλλά και όσοι αναζητούν δώρα για τις γιορτές, μπορούν να το αποκτήσουν στα συνεργαζόμενα καταστήματα.

Τα παιχνίδια που πρέπει να παίξετε φέτος

Το lineup των παιχνιδιών για την εορταστική περίοδο του 2025 περιλαμβάνει μια σειρά από αξέχαστες περιπέτειες, από παιχνίδια με νέους χαρακτήρες έως ανανεωμένες κυκλοφορίες γνωστών σειρών.

• Ghost of Yōtei - Μια νέα περιπέτεια με εξερεύνηση, κορυφαίους μηχανισμούς μάχης και την συγκλονιστική ιστορία μιας «στοιχειωμένης», μοναχικής μισθοφόρου, της Atsu, που διψά για εκδίκηση καθώς ταξιδεύει στα όμορφα τοπία της Ιαπωνίας του 17ου αιώνα.

• Death Stranding 2: On the Beach – Από τον θρυλικό δημιουργό παιχνιδιών Hideo Kojima, αυτό το παιχνίδι δράσης και περιπέτειας ανοιχτού κόσμου καλεί τους παίκτες να αναλάβουν μια σπουδαία αποστολή σύνδεσης της ανθρωπότητας, προκειμένου να τη σώσουν από την εξαφάνιση.

• Astro Bot – Η αγαπημένη οικογενειακή, περιπέτεια μεγάλων διαστάσεων στο διάστημα έχει ως πρωταγωνιστή έναν αξιολάτρευτο ήρωα ρομπότ που προσπαθεί να σώσει το πλήρωμά του και να επισκευάσει το μητρικό σκάφος PlayStation 5.

Περισσότεροι τρόποι παιχνιδιού με το PlayStation Plus και τα περιφερειακά του PS5

Με στόχο να αναβαθμίσει ακόμα περισσότερο την εμπειρία παιχνιδιού των παικτών, η Sony Interactive προσφέρει νέες δυνατότητες, όπως το cloud streaming, μια ευρεία σειρά περιφερειακών για το PS5, καθώς και νέες επιλογές για τους κατόχους PC.

• PlayStation Plus

To PlayStation Plus, η συνδρομητική υπηρεσία παιχνιδιών του PlayStation, διευρύνει την εμπειρία παιχνιδιού δίνοντας πρόσβαση σε εκατοντάδες παιχνίδια στα προγράμματα συνδρομής Extra και Premium, μαζί με μια επιλογή cloud streaming για τα μέλη του προγράμματος Premium. Ανακαλύψτε τα blockbuster παιχνίδια που διατίθενται στον δημοφιλή κατάλογο παιχνιδιών, πρόσβαση στα παιχνίδια του μήνα, αποκλειστικές εκπτώσεις, online multiplayer, και επιπλέον προνόμια, ανάλογα με το πρόγραμμα συνδρομής που θα επιλέξετε.

• Συσκευή απομακρυσμένου παιχνιδιού PlayStation Portal

Η απομακρυσμένη αναπαραγωγή παιχνιδιών συνεχίζει να γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, και η συσκευή απομακρυσμένου παιχνιδιού PlayStation Portal φέρνει την εμπειρία του PS5 στα χέρια σας. Είναι ιδανική για gamers σε σπίτια όπου μπορεί να χρειαστεί να μοιραστούν την τηλεόραση του σαλονιού ή απλά θέλουν να παίξουν παιχνίδια PS5 από άλλο δωμάτιο. Πρόσθετες επιλογές χρωμάτων περιλαμβάνουν το Midnight Black.

• Ασύρματα ακουστικά με μικρόφωνο PULSE Elite

Αυτά τα ακουστικά προσφέρουν καθαρό και καθηλωτικό ήχο χάρη στους επίπεδους μαγνητικούς οδηγούς που χρησιμοποιούνται σε ακουστικά υψηλής ποιότητας από επαγγελματίες ηχολήπτες. Διαθέτουν πτυσσόμενο μικρόφωνο με AI-enhanced noise rejection για κρυστάλλινη επικοινωνία με φίλους και είναι συμβατά με PS5, PC, Mac και συσκευές που υποστηρίζουν Bluetooth. Διατίθενται σε λευκό και Midnight Black χρώμα.

• Ασύρματα ακουστικά-ψείρες PULSE Explore

Τα πρώτα ασύρματα ακουστικά-ψείρες του PlayStation επιτρέπουν στους παίκτες να απολαμβάνουν ρεαλιστικό ήχο παιχνιδιού εν κινήσει, με υψηλής ποιότητας μαγνητικούς οδηγούς, διπλά μικρόφωνα με τεχνολογία AI για φιλτράρισμα θορύβων και θήκη φόρτισης. Διατίθενται σε λευκό και Midnight Black χρώμα.

• PlayStation VR2

o Το PS VR2 είναι το πρώτο σετ κεφαλής εικονικής πραγματικότητας του PlayStation που περιλαμβάνει παρακολούθηση ματιών, διακριτικές δονήσεις στο σετ κεφαλής, see-through προβολή, καθώς και σκανδάλες δυναμικής απόκρισης και haptic feedback μέσω του χειριστηρίου PS VR2 Sense.

o Αυτή την εορταστική περίοδο, οι παίκτες μπορούν να βυθιστούν στους τελευταίους τίτλους PS VR2, συμπεριλαμβανομένων των Lumines Arise και Hotel Infinity. Με τον προσαρμογέα PS VR2 για PC, οι παίκτες μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στην εκτενή βιβλιοθήκη του Steam με συναρπαστικές VR εμπειρίες.

• Καλύμματα Κονσόλας PS5 και ασύρματα χειριστήρια DualSense

o Προσαρμόστε ακόμη περισσότερο το gaming setup σας με τα ασύρματα χειριστήρια DualSense και τα καλύμματα κονσόλας PS5 που διατίθενται σε διάφορα χρώματα, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας συλλογής Chroma.

• Ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge

o Διαθέσιμο τώρα σε λευκό και Midnight Black χρώμα, το ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge είναι το πρώτο χειριστήριο υψηλής απόδοσης και με εξαιρετικές δυνατότητες προσαρμογής, σχεδιασμένο για να προσφέρει στους παίκτες μια εξατομικευμένη εμπειρία παιχνιδιού που προσαρμόζεται στο στυλ παιχνιδιού τους. Είναι συμβατό τόσο με το PS5 όσο και με συμβατούς τίτλους για PC.

Αυτή η χρονιά ήταν φανταστική για τους gamers και οι επιλογές που έχουν οι φίλοι του PlayStation αυτές τις γιορτές είναι περισσότερες και καλύτερες από ποτέ. Το 2026, η συλλογή θα συνεχίσει να αναπτύσσεται δυναμικά με πολυαναμενόμενους τίτλους στον ορίζοντα, όπως τα MARVEL Tōkon: Fighting Souls, Marathon, SAROS και Marvel’s Wolverine, μεταξύ πολλών ακόμη.