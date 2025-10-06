Κατακεραυνώνουν τη Μέγκαν Μαρκλ για βίντεο που ανέβασε από κοντινό σημείο όπου πέθανε η πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Εντελώς αναίσθητο»

Η Μέγκαν Μαρκλ δέχεται έντονη κριτική μετά το βίντεο που χαλαρώνει σε λιμουζίνα κοντά στη σήραγγα του Παρισιού, εκεί όπου η Νταϊάνα είχε το θανατηφόρο τροχαίο

Για ακόμη μια φορά, η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο. Αυτή τη φορά, αφορμή στάθηκε ένα βίντεο που ανέβασε σε story του Instagram, το οποίο οι χρήστες δεν άφησαν ασχολίαστο, ασκώντας της μάλιστα έντονη κριτική. Όχι πως είναι η πρώτη φορά, βέβαια.

