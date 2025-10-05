Επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες του στολίσκου για τη Γάζα

Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 αναμένεται η επιστροφή στην Αθήνα των 27 Ελλήνων που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» και κρατούνταν στο Ισραήλ. Οι Έλληνες πολίτες κρατούνται από τις 3 Οκτωβρίου, μετά την αναχαίτιση των πλοίων που κατευθύνονταν προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών, η πρέσβειρα της Ελλάδας στο Ισραήλ επισκέφθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, τους πολίτες στο κέντρο κράτησης στην έρημο Νεγκέβ, όπου είχαν μεταφερθεί. Όλοι βρίσκονται σε καλή κατάσταση και τους παρέχεται κάθε αναγκαία υποστήριξη.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την ισραηλινή πλευρά, σε συνεργασία με την πρεσβεία στο Τελ Αβίβ, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επαναπατρισμού.

Για τον σκοπό αυτό, έχει οργανωθεί ειδική πτήση από το διεθνές αεροδρόμιο Εϊλάτ–Ράμον, που θα μεταφέρει τους 27 Έλληνες άμεσα στην Αθήνα.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ αναφέρει συγκεκριμένα: «Η πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, υπό την επικεφαλής της Πρέσβη, επισκέφθηκε σήμερα, Κυριακή 5 Οκτωβρίου, το κέντρο κράτησης όπου βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες του στολίσκου ‘Global Sumud Flotilla’. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και τους παρέχεται η αναγκαία υποστήριξη.

Το Υπουργείο Εξωτερικών και η πρεσβεία βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με την ισραηλινή πλευρά ώστε να διεκπεραιωθούν άμεσα οι διαδικασίες επαναπατρισμού. Με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη, αύριο, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση από το διεθνές αεροδρόμιο Εϊλάτ–Ράμον για την ασφαλή επιστροφή τους στην Αθήνα».

