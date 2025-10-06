MX Master 4, η νέα πρόταση της Logitech για τους επαγγελματίες

Το Logitech MX Master 4 είναι εδώ!

Το Logitech MX Master 4 είναι το νέο ποντίκι παραγωγικότητας της εταιρείας, που έρχεται να συνεχίσει την επιτυχημένη σειρά MX Master με σημαντικές αναβαθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της άνεσης, της ακρίβειας και της αποδοτικότητας στη χρήση. Με σχεδιασμό για δεξιόχειρες, το MX Master 4 διατηρεί τη γνώριμη εργονομία που το έκανε αγαπητό στους επαγγελματίες, ακόμα όμως φέρνει σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της αλληλεπίδρασης μέσω της εισαγωγής της τεχνολογίας haptic feedback, δηλαδή απτικών ανατροφοδοτήσεων, που προσφέρουν διακριτικούς κραδασμούς στη θέση του αντίχειρα για καλύτερο έλεγχο σε κινήσεις κύλισης, πλοήγησης και επιλογών.

Η νέα λειτουργία απτικής ανάδρασης συνοδεύει κάθε αλληλεπίδραση, όπως τις κινήσεις του ροδέλα κύλισης, τις χειρονομίες και τις επιλογές συντομεύσεων μέσω της καινοτόμου "Action Ring", ενός κυκλικού μενού που ενεργοποιείται μέσω ενός αφής πλήκτρου στο σημείο όπου ακουμπά ο αντίχειρας. Η Action Ring επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόσουν και να γράψουν σε αυτήν πλήθος συντομεύσεων και εντολών, εξοικονομώντας χρόνο και μειώνοντας την ανάγκη να χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο για επαναλαμβανόμενες ενέργειες. Η τεχνολογία αυτή συνοδεύεται από το λογισμικό Logi Options+, το οποίο παρέχει εξειδικευμένες επιλογές παραμετροποίησης και υποστήριξη για διάφορες εφαρμογές, όπως προγράμματα γραφιστικής και παραγωγικότητας.

Το MX Master 4 διαθέτει έναν ακριβέστατο αισθητήρα Darkfield με δυνατότητα παρακολούθησης έως και 8.000 DPI, που επιτρέπει την ακρίβεια ακόμα και πάνω σε γυαλιστερά ή μη συμβατά παραδοσιακά υλικά, ενώ υποστηρίζει ρύθμιση DPI σε βήματα των 50. Στον τομέα της συνδεσιμότητας, το ποντίκι προσφέρει Bluetooth 5.1 και τη νέα τεχνολογία USB-C Logi Bolt, που διπλασιάζει τη σταθερότητα και μειώνει την καθυστέρηση στη σύνδεση, εξασφαλίζοντας συνεχή και αξιόπιστη χρήση. Η μπαταρία του έχει διάρκεια έως 70 ημέρες με μια πλήρη φόρτιση, ενώ η γρήγορη φόρτιση μέσω USB-C παρέχει 3 ώρες λειτουργίας με μόλις ένα λεπτό φόρτισης.

Επιπλέον, το MX Master 4 έχει βελτιωμένες διακόπτες για πιο ήσυχες και ακριβείς κλικ, καθώς και έναν πιο γρήγορο και ομαλό τροχό κύλισης MagSpeed που προσφέρει ομαλή μετάβαση μεταξύ λειτουργιών με "κλικ" και ελεύθερη κύλιση. Ο σχεδιασμός έχει προσεχθεί με λεπτομέρειες όπως τα ημιδιαφανή matte κουμπιά που προσφέρουν μια πιο premium αίσθηση, ενώ η υφή του ποντικιού συνδυάζει μια σκληρή πλαστική επιφάνεια με μαλακές περιοχές για άνετη λαβή.

Τέλος, από πλευράς κουμπιών, το MX Master 4 διαθέτει οκτώ προγραμματιζόμενα πλήκτρα, συμπεριλαμβανομένου του νέου αφής κουμπιού για τη λειτουργία Action Ring και ενός τρίτου προσαρμόσιμου πλήκτρου στη θέση του αντίχειρα, δίνοντας ευελιξία και περισσότερες επιλογές ελέγχου. Αυτά τα χαρακτηριστικά το καθιστούν ιδανικό εργαλείο για απαιτητικούς χρήστες που αναζητούν υψηλή ακρίβεια, άνεση και εξατομικευμένες δυνατότητες σε ένα ποντίκι που προορίζεται για επαγγελματική χρήση σε περιβάλλοντα γραφείου, δημιουργίας περιεχομένου ή προγραμματισμού.

Συνολικά, το Logitech MX Master 4 είναι μια σοβαρή αναβάθμιση που φέρνει τεχνολογικές και εργονομικές βελτιώσεις, εστιάζοντας σε παραγωγικότητα και ελέγχους που κάνουν την καθημερινή χρήση πιο άνετη και αποδοτική, με την προσθήκη της απτικής ανάδρασης να ξεχωρίζει ως ένα καινοτόμο στοιχείο που ενισχύει σημαντικά την εμπειρία χρήστη.