Η AOL διακόπτει την υπηρεσία Dial-Up μετά από 34 χρόνια!

Τέλος εποχής για τις συνδέσεις Dial-Up της AOL

Η αμερικανική εταιρεία AOL ανακοίνωσε τη διακοπή της υπηρεσίας dial-up internet, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής που ξεκίνησε πριν από πάνω από 30 χρόνια. Η υπηρεσία της dial-up, που συνέδεε τους χρήστες μέσω τηλεφωνικής γραμμής και ήταν η κύρια πύλη για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο για εκατομμύρια νοικοκυριά κυρίως τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000, τερματίστηκε επίσημα στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Η AOL είχε καθιερωθεί ως ο πλέον δημοφιλής πάροχος dial-up, με πάνω από 30 εκατομμύρια συνδρομητές στην κορύφωση της στα τέλη της δεκαετίας του 1990, κυρίως μέσω των διάσημων δίσκων που έστελνε για δωρεάν δοκιμή και τον χαρακτηριστικό ήχο της σύνδεσης που έχει μείνει στη μνήμη πολλών.

Η αποχώρηση από το dial-up ήταν αποτέλεσμα τακτικής αξιολόγησης των προϊόντων και υπηρεσιών της AOL, καθώς πλέον η πλειονότητα των χρηστών έχει στραφεί σε πολύ πιο γρήγορες και σύγχρονες συνδέσεις ευρυζωνικού και ασύρματου διαδικτύου. Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των ατόμων που εξακολουθούσαν να βασίζονται αποκλειστικά σε dial-up για πρόσβαση στο ίντερνετ είχε μειωθεί δραστικά, σύμφωνα με στοιχεία από το 2023 που έδειχναν λιγότερους από 300.000 τέτοιους χρήστες στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Παρά το γεγονός ότι η dial-up πιστώνεται με το γεγονός πως λάνσαρε το Διαδίκτυο σε χιλιάδες σπίτια, η υπηρεσία είχε γίνει πλέον παρωχημένη στην εποχή των gigabit συνδέσεων.

Η AOL, που πλέον ανήκει σε επενδυτική εταιρεία μετά από πολλές αλλαγές ιδιοκτησίας, τερματίζει επίσης και το σχετικό λογισμικό που υποστήριζε την dial-up πρόσβαση, όπως το AOL Dialer και τον περιηγητή AOL Shield, προσαρμοσμένο σε παλαιότερα λειτουργικά συστήματα. Η κίνηση αυτή δεν επηρεάζει άλλες υπηρεσίες της AOL, που συνεχίζουν να προσφέρονται κανονικά. Η υπηρεσία dial-up διατηρήθηκε για πολύ καιρό, κυρίως για όσους ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε σημεία όπου η ευρυζωνική πρόσβαση είναι περιορισμένη ή κοστοβόρα.

Ωστόσο, η εποχή που το dial-up αποτελούσε το βασικό μέσο σύνδεσης στο διαδίκτυο λαμβάνει πλέον τέλος, αφήνοντας πίσω της μια αίσθηση νοσταλγίας για όσους θυμούνται τον σχεδόν νοσταλγικό ήχο της σύνδεσης και τα πρώτα βήματα στο Διαδίκτυο με την AOL να παίζει καθοριστικό ρόλο στην επέκτασή του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.