Η τρέλα πάει στα βουνά: Το όρος Ταρανάκι απέκτησε ίδια δικαιώματα με ανθρώπου

Η Νέα Ζηλανδία παραχώρησε σε βουνό, νομικά δικαιώματα ίδια με ανθρώπου.

Μετά από πολυάριθμες διαπραγματεύσεις, το βουνό Ταρανάκι στη Νέα Ζηλανδία αποκτά νομική αναγνώριση ως οντότητα με τα ίδια δικαιώματα όπως ένας άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι το βουνό θα έχει τη δική του αυτονομία, με τους εκπροσώπους των τοπικών φυλών και της κυβέρνησης να συνεργάζονται για την κατάλληλη διαχείρισή του.

Η συμφωνία αυτή στοχεύει στην αποκατάσταση των Μαορί από την περιοχή Ταρανάκι, αναγνωρίζοντας τις αδικίες που υπέστησαν κατά την περίοδο της αποικιοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των εκτεταμένων κατασχέσεων γης.

