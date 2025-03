Χταπόδι «ιππεύει» καρχαρία: Το απίστευτο στιγμιότυπο που άφησε άφωνους τους επιστήμονες (vid)

Μία απίστευτη εμπειρία έζησε ένα χταπόδι στη ράχη ενός καρχαρία.

Στιγμιότυπα ενός χταποδιού, που έχει προσκολληθεί στην πλάτη ενός καρχαρία έχουν εντυπωσιάσει την επιστημονική κοινότητα.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Όκλαντ εντόπισαν στον κόλπο Hauraki της Νέας Ζηλανδίας ένα πορτοκαλί χταπόδι Μαορί να «καβαλάει» έναν καρχαρία Μακό. Εκείνη τη στιγμή, η ερευνητική ομάδα εξερευνούσε την περιοχή για τροφικές εξάρσεις, όταν κατέγραψε το σπάνιο θέαμα.

Η θαλάσσια επιστήμονας Rochelle Constantine δυσκολεύτηκε αρχικά να καταλάβει τι έβλεπε. «Στην αρχή, σκέφτηκα: Είναι σημαδούρα;», δήλωσε στους New York Times. «Μήπως έχει μπλεχτεί σε αλιευτικά εργαλεία ή έχει κάποιο μεγάλο τραύμα;»

Όταν ένας τεχνικός έστειλε drone για να τραβήξει πιο κοντινά πλάνα, η αλήθεια αποκαλύφθηκε: τα πλοκάμια του χταποδιού ήταν ξεκάθαρα ορατά, κάνοντας τους επιστήμονες να μιλήσουν για τον πρώτο «sharktopus» του κόσμου.

Το χταπόδι Μαορί θεωρείται το μεγαλύτερο του Νότιου Ημισφαιρίου. Σύμφωνα με την Constantine, το μέγεθός του ήταν τόσο μεγάλο που κάλυπτε σημαντικό μέρος του κεφαλιού του καρχαρία.

