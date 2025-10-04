Δασκάλα μαθαίνει στα παιδιά να λένε "όχι": Το ίντερνετ υποκλίνεται

Η δασκάλα Gelda Waterboer έγινε viral διδάσκοντας στα παιδιά να λένε «όχι» σε ανεπιθύμητο άγγιγμα – Το TikTok της ξεπέρασε τις 160 εκατ. προβολές.

«Αυτά είναι τα απόκρυφα σημεία μου, κανείς δεν πρέπει να τα αγγίζει…» Μπορεί να νομίζεις ότι στο σχολείο τα παιδιά μαθαίνουν μόνο μαθηματικά και γραμματική, αλλά μια δασκάλα από τη Ναμίμπια, η Gelda Waterboer, απέδειξε πως η πραγματική εκπαίδευση ξεκινά από την προστασία του σώματος.

Το τραγούδι που δίδαξε στους μαθητές της πρώτης τάξης έγινε viral στο TikTok με πάνω από 160 εκατομμύρια προβολές και όχι άδικα. Η Waterboer μιλά ανοιχτά για την προστασία των παιδιών από κακοποιητικές συμπεριφορές και μαθαίνει στους μικρούς μαθητές πώς να λένε “όχι” και να διεκδικούν τα όριά τους.

Πώς ένα απλό τραγούδι έγινε παγκόσμιο μήνυμα

Το βίντεο, που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της στο TikTok @gelda_waterboer, δείχνει τη δασκάλα να τραγουδά με τους μαθητές: «These are my private parts, private parts, private parts… No one should touch them.»

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: Κανείς δεν έχει δικαίωμα να αγγίζει το σώμα ενός παιδιού χωρίς τη συγκατάθεσή του. Η Waterboer καθοδηγεί τα παιδιά με ενθουσιασμό και συναισθηματική εμπλοκή, ζητώντας τους να "βάλουν συναίσθημα" όταν τραγουδούν.

Σε επόμενο βίντεο, η δασκάλα εξηγεί γιατί το θέμα της ασφάλειας των παιδιών είναι τόσο προσωπικό για την ίδια: “Εύχομαι να είχα μια δασκάλα σαν εμένα όταν ήμουν μικρή. Να μου είχε πει ότι μπορώ να πω ‘όχι’, ακόμα και σε ανθρώπους που εμπιστεύομαι.”

Η Waterboer μίλησε για το πώς, σε πολλές αφρικανικές κοινωνίες, αυτά τα ζητήματα θεωρούνται ταμπού και αποσιωπούνται, αφήνοντας τα παιδιά εκτεθειμένα και σιωπηλά απέναντι σε κακοποιητικές συμπεριφορές.

Όταν πολλοί σχολίασαν στο TikTok: "Ποιος την πλήγωσε;", η Waterboer απάντησε: “Αυτό το τραγούδι δεν δημιουργήθηκε για να είμαι ευγενική – δημιουργήθηκε για να προστατεύσει.” Η ίδια τόνισε πως το να διδάξουμε στα παιδιά να λένε "όχι" δεν είναι αγένεια, είναι επιβίωση.

Η Waterboer δεν απευθύνεται μόνο στους εκπαιδευτικούς, αλλά και σε γονείς, κηδεμόνες και ενήλικες: “Είναι δική μας ευθύνη να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου τα παιδιά νιώθουν ασφαλή να μιλήσουν.”

Το μήνυμά της είναι σαφές: Αν ένα παιδί βιώνει κάτι περίεργο, πρέπει να νιώσει πως μπορεί να απευθυνθεί σε κάποιον – και να ακουστεί.

