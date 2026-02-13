Ο Φλούτσου υπερασπίζεται ξανά το «χρυσό» σάντουιτς των 15 ευρώ: «Μη με πιστεύετε, χ@στηκα»

Ο διάσημος γαστριμαργικός content creator και σεφ γνωστός ως «The Greek Master Chef» και «Φλούτσου», υπερασπίστηκε ξανά το σάντουιτς των 15 ευρώ.

Ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος, ο διάσημος γαστριμαργικός content creator και σεφ γνωστός ως «The Greek Master Chef» και «Φλούτσου», υπερασπίστηκε ξανά την επιλογή του να βάλει «τσουχτερή» τιμή σε ορισμένα προϊόντα, στο νέο του κατάστημα.

Το νέο εστιατόριο του Φλούτσου είχε προκαλέσει θόρυβο, όταν χρήστες των social media άρχισαν να μοιράζονται τις τιμές των σάντουίτς του, που αγγίζουν τα 15 ευρώ.

