Σας θυμίζει τίποτα; Η κόρη της Μαίρης Μηλιαρέση πρωταγωνιστεί στο κλιπ του Μάστορα «Μαργαρίτα» που κάνει χαμό

Πού έχουμε ξαναδεί την κόρη της Μαίρης Μηλιαρέση, Σοφίνα Λαζαράκη, η οποία είναι η πρωταγωνίστρια στο βίντεο κλιπ του Χρήστου Μάστορα «Μαργαρίτα».

Σε ένα βίντεο κλιπ που θυμίζει «ταινία» και έχει ήδη αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές, ο Χρήστος Μάστορας με το τραγούδι «Μαργαρίτα», θίγει με τον καλύτερο τρόπο το σύγχρονο dating, με τη βοήθεια μιας πρωταγωνίστριας που κάτι μας θυμίζει..

Στο κλιπ «Μαργαρίτα», το ζευγάρι που κλέβει την παράσταση αποτελείται φυσικά από τον Χρήστο Μάστορα αλλά και από την κόρη της Μαίρης Μηλιαρέση, Σοφίνα Λαζαράκη.

