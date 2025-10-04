Sneakerness Athens 2025: Be there!

Το Sneakerness Athens επιστρέφει δυναμικά. Το τριήμερο 10-11-12 Οκτωβρίου, στο γήπεδο Tae Kwon Do η urban κουλτούρα γιορτάζει. Να είστε εκεί!

Υπάρχει ένα στίχος -ένα θραύσμα στίχου καλύτερα- σε κομμάτι του Λεξ που λέει «το τρέχω σαν να είμαι κυνηγημένος…». Ε, αυτό είναι όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για το φετινό Sneakerness Athens. Και όχι για το 2025, αλλά και για τα προηγούμενα και για τα επόμενα φεστιβάλ. Και ναι ρε μάγκες, η σύνδεση είναι εύκολη. Ραπ, δρόμος, νταραβέρι, παιχνίδι στο τσιμέντο και τρέξιμο για διασκέδαση, αγώνα, επιβίωση. Και όσο το «μπιτ» βαράει και τα λόγια αντηχούν μέσα στο κουτί, τα παπούτσια βγαίνουν από το «σπίτι» τους και το unboxing δίνει το έναυσμα για τη δράση, για τη ζωή που είναι εκεί εξώ και πρέπει να την πιάσεις, την προλάβεις, να τη χαρείς, να την ακούσεις, να τη νιώσει, να κλάψεις, να γελάσεις μαζί της.

Η κουλτούρα του δρόμου δεν περιμένει και ήταν πάντα εδώ, πριν από εμάς και μετά από εμάς. Και όσα ακούς, βλέπεις, μέσα από συρματοπλέγματα περνάνε και σαν ψίθυροι αιχμηροί φτάνουν στο αυτί, στο μυαλό, στη σκέψη σου. Πάμε ένα στα 11; Έτοιμος για το επόμενο battle; Φέρε τη σανίδα σου μπροστά στο άγαλμα Βενιζέλου; Και κάπως έτσι το τρέχουμε στην αστική ζούγκλα που ζούμε. Το τριήμερο 10-11-12 Οκτωβρίου, στο γήπεδο Tae Kwon Do, η urban κουλτούρα γιορτάζει και φορά τα κατάλληλα sneakers.

Να πάτε και δεν θα χάσετε



Το εισαγωγικό κείμενο (σημαντικό πάντα) σας προκαλεί και προσκαλεί να είστε εκεί, στο Παλαιό Φάληρο και να το τρέξετε το γ&@#νο! Βγείτε έξω, συναντηθείτε με φίλους, γνωστούς, αγνώστους, άτομα που μπορεί να έχετε δει στον δρόμο, στο YouTube, στην τηλεόραση, στα social media, ίσως και στα ΜΜΕ, και διασκεδάστε, ζήστε αυτό το γεγονός, αυτό το πηγαία εξωστρεφές event, αυτή τη φάση που ενώνει νέους, εφήβους και θείους που θέλουν καθίσουν με τη νεολαία.

Ο τύποι που διοργανώνουν το Sneakerness Athens (TheCluster Co) έχουν φροντίσει για μια πολύμορφη, πολυσήμαντη, διαδραστική εμπειρία. Δεν είναι μόνο η χαρά που δίνει το προϊόν, τα παπούτσια, από μόνο του, είναι και όλα όσα προκαλεί-φτιάχνει και απαιτεί: το πνεύμα του δρόμου μέσα από το χιπ-χοπ, το πάντα ασυγκράτητο και γεμάτο ενέργεια skateboarding, το αναπόσπαστο κομμάτι που λέγεται street basketball και πολλές δράσεις για όλους. Αν, λοιπόν, βρεθείτε στο κλειστό του Tae Kwon Do δεν πρόκειται να χάσετε, δεν πρόκειται να βαρεθείτε, δεν πρόκειται να τρέξετε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Σε αυτό το τριήμερο σίγουρα υπάρχει κάτι που θα σας ικανοποιήσει, κάτι για εσάς και μόνο. Ένα σκρατς, ένα ρολάρισμα, ένα κάρφωμα, ένα παπούτσι που πάντα θέλατε.

Πέντε λόγοι για να είστε εκεί



Τα δελτία Τύπου, τα προωθητικά κείμενα, συνήθως «αγγίζουν» την υπερβολή, αλλά εδώ τίποτα δεν είναι εκτός ορίων κι αν είναι καλώς είναι. Σε αυτό το τριήμερο υπάρχουν πέντε λόγοι θα σας αποζημιώσουν για την παρουσία σας στο Sneakreness Athens. Πρώτος λόγος. Συναυλίες και DJ sets. Η μουσική είναι το soundtrack του Sneakerness. DJ vinyl sets από τους Time Flies, urban vibes από τον Kafka και street tunes από τον Black Athena δημιουργούν ατμόσφαιρα που ενσωματώνεται απόλυτα στη street κουλτούρα του φεστιβάλ. Επιπλέον, live acts από τον κορυφαίο hip hop artist KAREEM KALOKOH, και τους ανερχόμενους GXHAN, Twelvee (Wake N Bake) και Indra υπόσχονται στιγμές γεμάτες ενέργεια και urban ήχους. Σάββατο βράδυ, το απόλυτο mobile party των Dievers υπόσχεται το πρώτο Sneakernes After Party να γράψει τη δική του ιστορία. Δεύτερος λόγος. Συλλεκτικά sneakers. Περισσότεροι από 50 εκθέτες παρουσιάζουν curated συλλογές και limited drops. Συμμετέχουν iconic καταστήματα όπως Fuel, Sole Athens, OG Market, Drip Athens & Hood Kicks, προσφέροντας exclusive releases, collaborations και OG sneakers που δύσκολα βρίσκεις αλλού. Για κάθε sneakerhead, πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψει σπάνια κομμάτια. Παράλληλα, στο Sneakerness Marketplace συμμετέχουν πάνω από 35 ελληνικά streetwear brands από τα οποία μπορείς να αγοράσεις και να διαμορφώσεις το δικό σου outfit of the day, ενώ έντονο θα είναι και το international στοιχείο με την παρουσία του Dennis Mazur (Sneakerdenn), ο οποίος θα εκθέσει 15 απο τα πιο σπάνια παπούτσια της συλλογής του. Τρίτος λόγος. Skateboarding. Το φεστιβάλ φιλοξενεί το 3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Τέταρτος λόγος. Μπάσκετ. Το street basketball ζωντανεύει με 12 ομάδες να αγωνίζονται σε group games και knockout φάσεις, δημιουργώντας NBA street vibes. Οι fans μπορούν να συμμετάσχουν σε 3 points challenge, clutch challenge και να διεκδικήσουν μοναδικά έπαθλα από το PAMESTOIXIMA και την DAYS, ενώ το Hood Kicks σε συνεργασία με τον content creator Αντώνη Καλαγκάτση θα παρουσιάσουν το King of The Court (αγώνες μπάσκετ 1vs1). Μια action-packed εμπειρία που συνδυάζει αθλητισμό και διασκέδαση. Πέμπτος λόγος. Δράσεις για όλους. Το Sneakerness Athens δεν είναι μόνο θέαμα – είναι εμπειρία για όλους. To μενού για τους επισκέπτες περιλαμβάνει το εντυπωσιακό McLaren Formula 1 Team - Simulator Experience Zone, interactive games, airbrush tattoos, sneaker customisations, κ.α.

INFO

Sneakerness Athens 2025

Πού: Στο γήπεδο Tae Kwon Do (Παλαιό Φάληρο)

Πότε: Το τριήμερο 10-11-12 Οκτωβρίου

Ημερομηνίες/'Ωρες:

Παρασκεύη 10/10 --> 17.00-24.00 (είσοδος με όλους τους τύπους εισιτηρίων)

Σάββατο 11/10 --> 11.00-24.00 (είσοδος με VIP Priority εισιτήριο) και 12.00-24.00 (είσοδος με ημερήσιο εισιτήριο)

Κυριακή 12/10 --> 11.00-24.00 (είσοδος με VIP Priority εισιτήριο) και 12.00-24.00 (είσοδος με ημερήσιο εισιτήριο)

Εισιτήρια σε more.com, sneakerness.gr

