Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια συμπλοκή μαθητών στο Περιστέρι: Η στιγμή που οι μαυροφορεμένοι κάνουν «ντου» στο σχολείο

Άγρια συμπλοκή μεταξύ μαθητών ΕΠΑΛ και ΓΕΛ με σκουπόξυλα και τούβλα στο Περιστέρι.

Επεισόδιο και συμπλοκή μεταξύ μαθητών σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (3/10) στο 9ο Λύκειο Περιστερίου, όταν ομάδα περίπου 15 μαθητών από το ΕΠΑΛ επιτέθηκαν, κρατώντας σκουπόξυλα, τούβλα, αβγά, νεράντζια και λεμόνια προς τους μαθητές του «αντίπαλου» σχολείου.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στην επιφάνεια η ΕΡΤ φαίνεται μια ομάδα 15 περίπου μαυροφορεμένων μαθητών με κουκούλες να κάνει... καταδρομική επίθεση σε βάρος των αντίστοιχων μαθητών του Γενικού Λυκείου. Στη συνέχεια ακολουθεί η άγρια συμπλοκή ανάμεσα στα παιδιά.

Οι καθηγητές μπήκαν στη μέση και μάλιστα η Διευθύντρια τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι από ένα χτύπημα που δέχτηκε, ενώ ένα τούβλο κατέληξε στο προαύλιο δίχως ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Αμέσως μετά, οι ανήλικοι τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο λίγο αργότερα εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη ένας 15χρονος από το Μπαγκλαντές. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Ασφαλείας Περιστερίου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ