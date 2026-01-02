World War Z και The Walking Dead συναντώνται τον Ιανουάριο σε PS4 και PS5 (vid)

Τα World War Z και The Walking Dead φτάνουν σε κονσόλες PlayStation

Το World War Z x The Walking Dead DLC φέρνει επικό crossover μεταξύ των δύο θρυλικών zombie franchises, συνδυάζοντας τους γρήγορους Zekes του World War Z με τους αργούς, ασταμάτητους Walkers του The Walking Dead, και κυκλοφορεί τον Ιανουάριο του 2026 σε PS4 και PS5.

Οι developers σκέφτηκαν να ενώσουν τα δύο στυλ ζόμπι, δημιουργώντας πιο «στενές» διαδρομές σε χάρτες παρόμοιου μεγέθους με τα προηγούμενα, όπου οι παίκτες αντιμετωπίζουν ορδές Walkers που προχωρούν αργά αλλά απειλητικά.

Παραμένουν τα special Zekes όπως Bulls και Bombers, αλλά προστίθεται ο νέος Spiked Walker με θωρακισμένο κεφάλι που προκαλεί αιμορραγία σε κοντινές επιθέσεις.

Το νέο campaign περιλαμβάνει τρία chapters με θρυλικούς χαρακτήρες: Rick Grimes, Daryl Dixon, Negan και Michonne, με τις φωνές τους από Andrew Lincoln, Norman Reedus και Jeffrey Dean Morgan.