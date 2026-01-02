Το USB Hub της Epilogue μετατρέπει το PC σας σε κονσόλα SNES!

Μπορείτε να κάνετε το PC σας κονσόλα SNES!

Η Epilogue ανακοίνωσε και κυκλοφορεί το SN Operator, ένα διαφανές USB-C dock που μετατρέπει PC, Mac, Steam Deck ή οποιαδήποτε σύγχρονη συσκευή σε hub Super Nintendo (SNES), επιτρέποντας χρήση των αυθεντικών SNES και Super Famicom cartridges.

Οι προπαραγγελίες για την Founder’s Edition άνοιξαν στην τιμή των 60 δολαρίων, με την αποστολή τους να αναμένεται τον Απρίλιο του 2026, ως οικονομική εναλλακτική.

Το USB Hub συνεργάζεται με την εφαρμογή Playback, που παρέχει ενσωματωμένο emulation, συγχρονισμό saves μεταξύ κονσόλας και υπολογιστή, τοπικό couch co-op, υποστήριξη controllers, cheats και ενσωμάτωση RetroAchievements για επίσημη αναγνώριση επιτευγμάτων.

Πέρα από νοσταλγία, το προϊόν αυτό θα λειτουργεί ως εργαλείο διατήρησης: δημιουργεί backups ROMs και αποθήκευσης δεδομένων με 2 κλικ, μπορεί να ελέγχει την αυθεντικότητα των cartridges, υποστηρίζει chips βελτίωσης όπως τα Super FX και SA-1, ενώ προστατεύει το hardware με περίβλημα και ειδικά chips για να μην περνάει παραπάνω ρεύμα απ’ όσο απαιτείται.