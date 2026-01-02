Η Meta εξαγόρασε τη startup Manus, γνωστή για τους agents τεχνητής νοημοσύνης

Η Manus στα χέρια της Meta

Η Meta απέκτησε την startup Manus, γνωστή για τους AI agents αυτοματισμού εργασιών όπως έρευνα αγοράς, κώδικα, ανάλυση δεδομένων πωλήσεων και δημιουργία ιστοσελίδων, σε συμφωνία άνω των 2 δισ. δολαρίων – μία από τις μεγαλύτερες εξαγορές κινεζικής AI startup.

Η Manus, που ξεκίνησε τον Μάρτιο 2025 ως ο "πρώτος general AI agent" από την Butterfly Effect (πρώην όνομα), χρησιμοποιεί μοντέλα όπως Claude 3.5 Sonnet της Anthropic και Qwen της Alibaba και έφτασε ετήσιο ARR πάνω από 100 εκατ. δολάρια σε 8 μήνες, εξυπηρετώντας εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

H Manus έψαχνε χρηματοδότηση και η Meta εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να ολοκληρώσει τη συμφωνία σε 10 ημέρες. Ο CEO Xiao Hong δήλωσε ότι η ένταξη στη Meta προσφέρει βιώσιμη πορεία χωρίς αλλαγές στη λειτουργία της, ενώ η Meta θα ενσωματώσει τους agents σε προϊόντα όπως Meta AI για χρήση σε επίπεδο consumer και business.

Η εξαγορά ενισχύει τις επενδύσεις του Mark Zuckerberg και της ομάδας του σε AI agents πέρα από chatbots, παρά τους κινδύνους της ρυθμιστικής εποπτείας λόγω των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας.