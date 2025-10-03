Σοβαρό επεισόδιο Χρηστίδου με Μπάρκα στη Βουλή: «Αν ξαναγελάσεις την ώρα που μιλάω, θα σου σπάσω τα μούτρα»

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας κατήγγειλε πως δέχτηκε λεκτική επίθεση από την ανεξάρτητη πλέον βουλευτή, Ραλλία Χρηστίδου.

Ένταση σημειώθηκε στην ολομέλεια της Βουλής με πρωταγωνιστές τη Ραλλία Χρηστίδου και τον Κώστα Μπάρκα. Κατά την διάρκεια της συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, υπήρξε ένα θερμό επεισόδιο ανάμεσα στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και της ανεξάρτητης βουλεύτριας.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε ο Κώστας Μπάρκας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η Ραλλία Χρηστίδου μετά την ομιλία της, πέρασε από δίπλα του στην αίθουσα της Ολομέλειας και του είπε: «Αν ξαναγελάσεις την ώρα που μιλάω θα σου σπάσω τα μούτρα».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι εκείνη την ώρα γελούσε με τον Δημήτρη Μάντζο του ΠΑΣΟΚ. Από την πλευρά της η βουλεύτρια που πρόσκεινται στο Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη, υποστηρίζει ότι την ώρα που μιλούσε για την ανάγκη αναθεώρησης του 86, ο Κώστας Μπάρκας ενοχλήθηκε.

«Το να ενοχλείται ένας εκπρόσωπος ενός αντιδημοκρατικού κόμματος όπως ο ΣΥΡΙΖΑ πάει πολύ! Και μόνο που το έκανε γνωστό στους δημοσιογράφους το κάνει ακόμα πιο γελοίο όλο αυτό», ανέφερε η Ραλλία Χρηστίδου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ