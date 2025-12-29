Μητσοτάκης για αγρότες: «Λύση μόνο μέσα από διάλογο - Όχι από αντίδραση που ταλαιπωρεί την κοινωνία»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε - μεταξύ άλλων - στις κινητοποιήσεις των αγροτών σε συνέντευξή του στο Action24.

Kαλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και στη δημοσιογράφο Αθηναΐδα Νέγκα, βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραχωρώντας συνέντευξη για όλα τα ζητήματα της «καυτής» επικαιρότητας με έμφαση στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε αρχικά στο γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν στις μετακινήσεις τους κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων από τα μπλόκα των αγροτών, λέγοντας πως «ελπίζω για τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον μέχρι τα Φώτα, θα υπάρχει η απαραίτητη κατανόηση από τους αγρότες ώστε να διευκολύνουν αυτούς, οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν για τις ημέρες αυτές».



