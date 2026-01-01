Αν στα 70 μπορείς να πεις αυτά τα 3 πράγματα, η ζωή σου είχε νόημα

Και όχι, δεν πρόκειται για “κλισέ” ή στερεοτυπικές απόψεις, αλλά για πράγματα που μαρτυρούν, πως ζωή σου είχε νόημα, ουσία και ποιότητα.

Οι άνθρωποι έχουμε την τάση να περιγράφουμε μια «καλή ζωή» μέσα από αριθμούς: επιτυχίες, σταθμούς, στόχους που πιάστηκαν ή άλλους που χάθηκαν. Σπάνιες είναι οι φορές που αναφερόμαστε σε ουσιώδη πράγματα, τα οποία δεν μπορούν να μετρηθούν, αφού τα αισθανόμαστε. Όταν ο χρόνος θα έχει περάσει και το μυαλό θα σε ρωτάει με ευθύτητα και θράσος “κατάφερες αρκετά στη ζωή σου;”, τότε θα 'ρθεις αντιμέτωπος με τις πράξεις και τις επιλογες σου. Άραγε, έζησες έτσι όπως ήθελες να ζήσεις;

Οι άνθρωποι ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές. Άλλοι επενδύουν στο χρήμα και την αναγνώριση, άλλοι στην εσωτερική τους καλλιέργεια, ενώ οι περισσότεροι κινούνται κάπου ανάμεσα, προσπαθώντας να ισορροπήσουν υποχρεώσεις και επιθυμίες με τις αντοχές τους. Παρ’ όλες όμως τις διαφορές, όσοι φτάνουν σε μεγάλη ηλικία και νιώθουν πραγματικά πλήρεις από τη ζωή που έζησαν, δεν αναφέρονται ποτέ σε όσα απέκτησαν, αλλά σε όσα κατάλαβαν και συνειδητοποίησαν στην πορεία.

