H σειρά Xiaomi 17 πούλησε 1 εκατ. συσκευές μέσα σε μόλις μία εβδομάδα!

Εντυπωσιακό ξεκίνημα για τα Xiaomi 17!

Η σειρά Xiaomi 17 παρουσίασε σημαντική επιτυχία στην αγορά, φθάνοντας σε ένα σημαντικό ορόσημο πωλήσεων με πάνω από 1 εκατομμύριο συσκευές να πωλούνται μέσα σε μόλις μία εβδομάδα από την επίσημη αποκάλυψή της στην Κίνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου της Xiaomi, Lu Weibing, η σειρά κατάφερε αυτό το ρεκόρ ταχύτερα από οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά, κάτι που οδήγησε την εταιρεία να αυξήσει την παραγωγή ώστε να καλύψει τη μεγιστοποιημένη ζήτηση.

Η σειρά Xiaomi 17 περιλαμβάνει τα μοντέλα Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro και Xiaomi 17 Pro Max, τα οποία ξεχωρίζουν για τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Τα 17 Pro και 17 Pro Max φέρουν δεύτερη οθόνη στο πίσω μέρος της συσκευής και διαθέτουν τον νέο επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC, ενσωματώνοντας παράλληλα αναβαθμισμένες κάμερες.

Το μοντέλο Pro Max ξεχωρίζει επιπλέον για τη μεγάλη μπαταρία των 7.500 mAh, που προσφέρει εξαιρετική αυτονομία. Το βασικό Xiaomi 17 είναι επίσης εξοπλισμένο με τον Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC και διαθέτει μπαταρία 7.000 mAh με τεχνολογία Si/C, μαζί με έναν τριπλό πίσω φωτογραφικό σύστημα που καλύπτει τις ανάγκες των χρηστών σε επίπεδο φωτογραφίας.

Η σημαντική ζήτηση και η γρήγορη διάθεση της σειράς Xiaomi 17 τους καθιστούν μια από τις πιο επιτυχημένες κυκλοφορίες της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της Xiaomi να συνδυάζει ισχυρή τεχνολογία με την ανάγκη των καταναλωτών για κορυφαίες επιδόσεις και τεχνολογικά καινοτόμες λειτουργίες.