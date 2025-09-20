Ήταν τελικά ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης γυναίκα: Νέα DNA στοιχεία σοκάρουν την ιστορική υπόθεση

Μπορεί ένας από τους πιο διαβόητους κατά συρροή δολοφόνους όλων των εποχών να ήταν… γυναίκα;

Πάνω από 130 χρόνια μετά τη φρίκη του Whitechapel στο Λονδίνο, όπου τουλάχιστον πέντε γυναίκες βρήκαν τραγικό θάνατο στα χέρια του διαβόητου Jack the Ripper, νέες έρευνες και DNA αναλύσεις φέρνουν στο φως μια ανατρεπτική θεωρία: Ο δολοφόνος μπορεί να ήταν γυναίκα.

Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία DNA για τον Jack the Ripper

Το 2007, ο ερευνητής Russell Edwards αγόρασε ένα μαντίλι από τη σκηνή του φόνου της Catherine Eddowes, μίας από τα γνωστά θύματα του Ripper. Το μαντίλι περιείχε ίχνη αίματος και σπέρματος, τα οποία ελέγχθηκαν με σύγχρονες μεθόδους DNA.

Το αποτέλεσμα; Ταυτοποίηση με τον Aaron Kosminski, Πολωνό κουρέα και ήδη βασικό ύποπτο της εποχής. Ο Edwards δήλωσε: “Όταν ταυτοποιήσαμε το DNA του θύματος και του υπόπτου, ήταν η πιο απίστευτη στιγμή της ζωής μου. Είχαμε ανακαλύψει ποιος πραγματικά ήταν ο Jack the Ripper.”

Jill the Ripper: Η θεωρία που κερδίζει έδαφος

Ο συγγραφέας William Stewart στο βιβλίο του Jack the Ripper: A New Theory, προτείνει ότι ο Ripper ίσως ήταν γυναίκα – ή όπως λέει χαρακτηριστικά, “Jill the Ripper”.

Ποια είναι τα επιχειρήματα;

Οι δολοφονίες απαιτούσαν ιατρικές γνώσεις και πρόσβαση χωρίς υποψία : μια μαία θα μπορούσε να κυκλοφορεί βράδυ με ματωμένα ρούχα χωρίς ερωτήσεις.

Κανένα από τα θύματα δεν υπέστη σεξουαλική κακοποίηση – κάτι που απομακρύνει το κλασικό προφίλ ανδρικού serial killer.

Βρέθηκαν κουμπιά από γυναικείο μποτάκι σε μία από τις σκηνές του εγκλήματος.

Η δολοφόνος Mary Pearcey, καταδικασμένη το 1890 για παρόμοιο έγκλημα, θεωρήθηκε πιθανή ύποπτη.

Το "Γράμμα από την Κόλαση": Το DNA δείχνει… γυναίκα;

Ένα από τα πιο ανατριχιαστικά στοιχεία στην υπόθεση είναι το διαβόητο γράμμα με τίτλο “From Hell”, που εστάλη στον επικεφαλή της επιτροπής περιφρούρησης, George Lusk. Το γράμμα συνοδευόταν από μισό ανθρώπινο νεφρό, το οποίο σύμφωνα με τον αποστολέα είχε καταναλώσει το άλλο μισό.

“I send you half the kidney I took from one woman… I fried and ate it, it was very nice…”

Ο καθηγητής Ian Findlay, ειδικός στην DNA ανάλυση με προηγμένη τεχνολογία, πήρε δείγματα από το σάλιο στο φάκελο και αποκάλυψε: “Με βάση το DNA από το σάλιο, είναι πολύ πιθανό ο Ripper να ήταν γυναίκα.”

Ποια είναι η αλήθεια πίσω από τον μύθο;

Παρά τις δεκάδες θεωρίες, το μυστήριο του Jack the Ripper εξακολουθεί να αιχμαλωτίζει τη φαντασία ερευνητών, συγγραφέων και του ευρύτερου κοινού. Οι νέες τεχνολογίες DNA φέρνουν ελπίδες ότι κάποτε θα δοθεί οριστική απάντηση.

Μέχρι τότε όμως, το ερώτημα παραμένει: Ήταν ο πιο διάσημος serial killer στην ιστορία... γυναίκα;

