My market: Εγκαίνια του νέου καταστήματος στην Ξάνθη

Μία επένδυση € 4 εκατ. και δημιουργία 47 νέων θέσεων εργασίας στην τοπική κοινωνία.

Στις 26 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου καταστήματος My market στην πόλη της Ξάνθης, γιορτάζοντας μαζί με τους πελάτες του, την έλευση ενός ακόμη καταστήματος. Η επένδυση ύψους σχεδόν €4 εκατ. δεν φέρνει μόνο ένα σύγχρονο σημείο αγορών στην τοπική κοινωνία, αλλά και 47 νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας ουσιαστικά την απασχόληση στην περιοχή.

Το νέο κατάστημα εκτείνεται σε 1.052 τ.μ. χώρου πώλησης, 885 τ.μ. αποθηκευτικού χώρου και 526 τ.μ. βοηθητικών χώρων, ενώ διαθέτει 55 θέσεις στάθμευσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Με 5 αυτόματα και 4 συμβατικά ταμεία, οι καταναλωτές απολαμβάνουν ταχύτητα και άνεση στις καθημερινές αγορές τους.

Παράλληλα, οι πελάτες βρίσκουν φρέσκα προϊόντα και ειδικά τμήματα, όπως Bake off και My Ευεξία, με την αυθεντική εξυπηρέτηση που χαρακτηρίζει τα My market. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη βιωσιμότητα και το σεβασμό στο περιβάλλον. Το κατάστημα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης της METRO, ενώ προγραμματίζεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού στη στέγη, ο οποίος θα καλύπτει τουλάχιστον το 30% των ενεργειακών αναγκών. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και προωθείται η πράσινη μετάβαση στην καθημερινή λειτουργία.

Με το νέο My market στην Ξάνθη, η METRO επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να επενδύει στον άνθρωπο, στην κοινωνία και στο περιβάλλον, προσφέροντας όχι μόνο ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και προοπτικές απασχόλησης και ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία.