Αδιανόητη απάτη σε παιδικό σταθμό: Δασκάλα τάιζε νήπια με καθαρτικό για να δουλεύει λιγότερο (vid)

23χρονη δασκάλα στο Ιλινόις συνελήφθη με την κατηγορία ότι χορηγούσε κρυφά καθαρτικά σε νήπια, ώστε να προκαλεί διάρροια και να τα στέλνει σπίτι, διευκολύνοντας έτσι το καθημερινό της πρόγραμμα.

Η Yizel J. J, δασκάλα σε παιδικό σταθμό στο Σεντ Τσαρλς του Ιλινόις, αντιμετωπίζει πλέον βαρύτατες κατηγορίες για απόπειρα πρόκλησης σωματικής βλάβης και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.

Η αστυνομία κινητοποιήθηκε μετά από καταγγελίες γονέων, οι οποίοι υποψιάστηκαν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την υγεία των παιδιών τους. Η ίδια η 23χρονη παραδόθηκε στις αρχές και ομολόγησε τις πράξεις της, παραδεχόμενη ότι έδινε καθαρτικό στα παιδιά για να κάνει τη δουλειά της πιο εύκολη.

Η πολιτική του παιδικού σταθμού ορίζει ότι τα άρρωστα παιδιά πρέπει να επιστρέφουν σπίτι και να μην επανέρχονται για 24 ώρες. Η δασκάλα εκμεταλλεύτηκε αυτόν τον κανόνα για να «αδειάζει» την τάξη της όποτε ένιωθε πιεσμένη από τον όγκο της εργασίας.

Το εβδομαδιαίο μαρτύριο των γονέων: «Νομίζαμε πως ήταν ιός»

Για πολλές οικογένειες, η αποκάλυψη αυτή έδωσε απάντηση σε ένα μαρτύριο εβδομάδων. Μια μητέρα, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, εξήγησε ότι το παιδί της υπέφερε από στομαχικά προβλήματα για καιρό χωρίς οι γιατροί να βρίσκουν την αιτία.

«Νομίζαμε ότι μπορεί να ήταν ιός, αλλά οι εξετάσεις ήταν αρνητικές. Αλλάξαμε βρεφικό γάλα, επισκεφθήκαμε πολλούς γιατρούς, αλλά τίποτα δεν λειτουργούσε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δασκάλα φέρεται να ξεγελούσε τα παιδιά, όλα ηλικίας δύο ετών και κάτω, πείθοντάς τα ότι το καθαρτικό ήταν καραμέλες. Η τακτική αυτή δεν προκάλεσε μόνο παροδική αδιαθεσία, αλλά σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Το παιδί μου υποφέρει ακόμα από δυσκοιλιότητα, η οποία σύμφωνα με τον γιατρό είναι παρενέργεια από τη διακοπή των καθαρτικών», κατήγγειλε η μητέρα.

Παρόλο που δεν έχει διευκρινιστεί ο ακριβής αριθμός των φορών που η δασκάλα κατέφυγε σε αυτή τη μέθοδο, η συχνότητα ήταν τέτοια που έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των νηπίων.

Μετά τη σύλληψή της, η 23χρονη αφέθηκε ελεύθερη αφού ορίστηκε δικάσιμος, όπου θα κληθεί να λογοδοτήσει για την αδιανόητη συμπεριφορά της απέναντι σε ανυπεράσπιστα παιδιά.

