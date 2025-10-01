Απάτη ΦΠΑ: Η εμπλοκή του ονόματος του Νίκου Κοκλώνη και οι αναφορές του FBI για τον πρόεδρο ΠΑΕ

Ο Νίκος Κοκλώνης στο επίκεντρο έρευνας για απάτη ΦΠΑ. Τι αποκαλύπτει η δικογραφία και ποια είναι η αναφορά του ελληνικού FBI για τον πρόεδρο ερασιτεχνικής ΠΑΕ.

Η υπόθεση της φερόμενης απάτης ΦΠΑ που διερευνάται από τις ελληνικές αρχές έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο Νίκος Κοκλώνης, ένας από τους πιο γνωστούς επιχειρηματίες και τηλεοπτικούς παραγωγούς της χώρας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι οικονομικές αρχές εξετάζουν ένα δίκτυο εταιρειών που φέρονται να εμπλέκονται σε έκδοση εικονικών τιμολογίων και κυκλική διακίνηση χρημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν εντοπιστεί συναλλαγές που σχετίζονται με δραστηριότητες του Κοκλώνη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει το στίγμα του στον χώρο των media, τόσο ως παρουσιαστής όσο και ως παραγωγός μεγάλων τηλεοπτικών projects.

Ιδιαίτερο βάρος στην υπόθεση δίνουν οι αναφορές του ελληνικού FBI. Ανάμεσα σε αυτές, γίνεται ειδική μνεία στον πρόεδρο ερασιτεχνικής ΠΑΕ, με τους αξιωματούχους να καταγράφουν ενδείξεις για ύποπτες οικονομικές κινήσεις που ενδέχεται να συνδέονται με το δίκτυο. Για τις ελληνικές αρχές, το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στο οικονομικό σκέλος αλλά και στη διάσταση της εμπιστοσύνης προς ένα πρόσωπο που έχει δημόσιο ρόλο και μεγάλη επιρροή στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Η θέση του Νίκου Κοκλώνη

Ο ίδιος ο Νίκος Κοκλώνης, με επίσημη δήλωσή του, έχει απορρίψει κατηγορηματικά κάθε κατηγορία περί παράνομης δραστηριότητας. «Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με απάτη ΦΠΑ ή οποιοδήποτε άλλο αδίκημα. Όλες οι εταιρείες και οι δραστηριότητές μου λειτουργούν με απόλυτη διαφάνεια και έλεγχο. Πρόκειται για ανυπόστατες καταγγελίες που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και στόχο έχουν να πλήξουν την επαγγελματική και προσωπική μου πορεία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη, δηλώνοντας ότι θα καταθέσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να αποδείξει την αθωότητά του.

Τα ευρήματα της Αστυνομίας

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, λογιστικά γραφεία, κελί κράτησης εντός σωφρονιστικού καταστήματος, γραφεία σε ποδοσφαιρικό γήπεδο και οχήματα, με τη συνδρομή Επιχειρησιακών Ομάδων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς και εξειδικευμένων στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

τραπεζικές επιταγές,

πλήθος τιμολογίων,

βιβλιάρια τραπεζικών συναλλαγών,

2 περίστροφα,

μαχαίρι τύπου στιλέτο,

κυνηγετικό τυφέκιο,

652 δολάρια,

32 λίρες Αγγλίας,

πλήθος τραπεζικών καρτών,

πλήθος σφραγίδων και

το ποσό των 499.940 ευρώ.

370 εταιρείες «φαντάσματα»

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ είχε στήσει 370 εταιρείες «φαντάσματα». Εως τώρα έχουν συλληφθεί 18 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 54 άτομα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της οργάνωσης:

δήλωναν ανά περίπτωση κοινές έδρες στις «εικονικές» εταιρείες ή ανά διαχειριστή, διευθύνσεις σε όμορες περιοχές,

δήλωναν διευθύνσεις για την έδρα των «εικονικών» εταιρειών, στις οποίες όμως ουδέποτε εγκαθίσταντο και δεν ανέπτυσσαν πραγματική δραστηριότητα, δεν δήλωναν μισθωτήρια επαγγελματικών χώρων, δεν απασχολούσαν εργαζομένους, δεν είχαν τραπεζικούς λογαριασμούς στις περισσότερες περιπτώσεις και δεν εμφανίζονταν σε αναζητήσεις στο Διαδίκτυο,

χρησιμοποιούσαν «αχυρανθρώπους» ως διαχειριστές/εκπροσώπους των εταιρειών,

καταχωρούσαν τα στοιχεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο,

αναρτούσαν «εικονικά» παραστατικά στις ηλεκτρονικές εφαρμογές και

προχωρούσαν σε μερικές περιπτώσεις σε άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών και συνδεόμενων με αυτούς τραπεζικών καρτών και εξέδιδαν κωδικούς ηλεκτρονικής τραπεζικής.

