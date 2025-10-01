Αγγλία: Ζευγάρι βρήκε στον κήπο του θησαυρό Tudor αξίας 230.000 λιρών

Ένα ζευγάρι στο Χαμσάιρ εντόπισε 70 χρυσά νομίσματα Tudor στον κήπο του. Ο θησαυρός αξίας £230.000 βγαίνει σε δημοπρασία στη Ζυρίχη.

Μια συνηθισμένη μέρα στον κήπο τους εξελίχθηκε σε μια ιστορική ανατροπή ζωής για ένα ζευγάρι από το Χαμσάιρ της Αγγλίας. Κατά τη διάρκεια απλών εργασιών καθαρισμού, έπεσαν τυχαία πάνω σε έναν θαμμένο θησαυρό που σήμερα αποτιμάται σε περισσότερες από 230.000 λίρες (περίπου 265.000 ευρώ).

Συγκεκριμένα, ανακάλυψαν 70 χρυσά νομίσματα της εποχής των Τυδώρ, σε εξαιρετική κατάσταση, γεγονός που εντυπωσίασε τους ειδικούς. Τα παλαιότερα κομμάτια χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1420, επί βασιλείας του Ερρίκου ΣΤ΄, και φέρουν μάλιστα τα αρχικά των συζύγων του Ερρίκου Η΄, της Αικατερίνης της Αραγονίας και της Τζέιν Σέιμουρ.

Σύμφωνα με τους ιστορικούς, τα νομίσματα πιθανότατα θάφτηκαν κατά την ταραχώδη περίοδο της Διάλυσης των Μοναστηριών, όταν ο Ερρίκος Η΄ κατάσχεσε περιουσίες μοναστηριών και εκκλησιών. Η τοποθεσία της εύρεσης, στο παραθαλάσσιο Μίλφορντ-ον-Σι κοντά στο μοναστήρι του Κράιστσερτς, ενισχύει την εκτίμηση ότι ανήκαν σε πλούσιο κληρικό ή εύπορο έμπορο που θέλησε να προστατεύσει τον πλούτο του.

«Την εποχή εκείνη, η αξία αυτών των νομισμάτων ισοδυναμούσε με την αγορά ενός ολόκληρου σπιτιού», δήλωσε στην Daily Mirror ο ειδικός δημοπρασιών Ντέιβιντ Γκεστ, ο οποίος έχει αναλάβει τη διάθεση του θησαυρού.

Αν και η ανακάλυψη έγινε το 2020, η πανδημία καθυστέρησε τη δημοσιοποίησή της. Την Τετάρτη (1/10), το ζευγάρι αποφάσισε για την πώληση των νομισμάτων μέσω της David Guest Numismatics σε δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί στη Ζυρίχη, στις 5 Νοεμβρίου.

Για το ζευγάρι, το εύρημα μοιάζει σαν «κερδισμένο λαχείο», καθώς -όπως λένε οι ίδιοι- η τύχη άλλαξε ριζικά τη ζωή τους. Παράλληλα, η ανακάλυψη έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον ιστορικών και συλλεκτών, αφού σπάνια συναντάται τόσο καλά διατηρημένος θησαυρός της αγγλικής ιστορίας.

