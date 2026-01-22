Το «αβύθιστο αεροπλανοφόρο» στον Ινδικό Ωκεανό που ανησυχεί τις ΗΠΑ - Η γεωπολιτική παγίδα της Κίνας

Η ατόλη Ντιέγκο Γκαρσία μετατράπηκε σε στρατηγική βάση – από την εκδίωξη των ιθαγενών το 1971 έως την τωρινή γεωπολιτική ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας στον Ινδικό Ωκεανό.

Το 1971, η βρετανική κυβέρνηση εκδίωξε τους κατοίκους των Νήσων Τσάγκος και δηλητηρίασε τα κατοικίδια τους, ανοίγοντας τον δρόμο για την εγκατάσταση της πιο στρατηγικής αμερικανικής βάσης στον Ινδικό Ωκεανό: την ατόλη Ντιέγκο Γκαρσία. Σήμερα, η ίδια βάση αποτελεί κρίσιμο σημείο γεωπολιτικής έντασης, με την Κίνα να παρακολουθεί κάθε κίνηση και την Ουάσινγκτον να ανησυχεί για την κυριαρχία της στην περιοχή.

Η ιστορία των Νήσων Τσάγκος είναι σκοτεινή. Οι Βρετανοί, για να παραδώσουν την ατόλη στις ΗΠΑ, εξανάγκασαν τους κατοίκους της να φύγουν και σκότωσαν τα σκυλιά τους χρησιμοποιώντας αέρια, αφήνοντας τους ίδιους εξόριστους να παλεύουν για επιβίωση στα προάστια του Μαυρικίου. Η ατόλη Ντιέγκο Γκαρσία μετατράπηκε σε στρατιωτική «τσιμεντένια νήσο» χωρίς μόνιμους κατοίκους - με μόνο διαδρόμους απογείωσης, υπόστεγα και ένα νεκροταφείο που συντηρεί ο αμερικανικός στρατός.

Η βάση έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ: από τον Πόλεμο του Κόλπου το 1991 έως τις επιδρομές κατά της Αλ Κάιντα το 2001. Για δεκαετίες λειτούργησε και ως «μαύρο σημείο» της CIA, φιλοξενώντας μυστικές πτήσεις και ανακρίσεις, μέχρι το 2008 που το Λονδίνο αναγκάστηκε να παραδεχτεί τη χρήση της από τις υπηρεσίες πληροφοριών.

Το 2026, η παραχώρηση της κυριαρχίας της ατόλης στον Μαυρίκιο μεταμόρφωσε την Ντιέγκο Γκαρσία σε κρίκο της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ-Κίνας. Ο Μαυρίκιος, με αυξανόμενες οικονομικές σχέσεις με το Πεκίνο, καθιστά ευαίσθητη τη βάση, η οποία παραμένει αμερικανική μέσω μίσθωσης 99 ετών. Ο φόβος στην Ουάσινγκτον, όπως εκφράστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν είναι η άμεση στρατιωτική παρουσία της Κίνας, αλλά η πολιτική και οικονομική επιρροή που η χώρα μπορεί να ασκήσει στον Μαυρίκιο στο μέλλον.

Στρατηγικά, η Ντιέγκο Γκαρσία είναι το «αβύθιστο αεροπλανοφόρο» των ΗΠΑ στον Ινδικό Ωκεανό. Από εκεί μπορούν να διακόψουν κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και να περιορίσουν την κινεζική επέκταση, αποτελώντας ταυτόχρονα το μοναδικό «κενό» στο δίκτυο λιμανιών που η Κίνα επιδιώκει να δημιουργήσει ως «Κορδέλα από Μαργαριτάρια».

Η ατόλη παραμένει, έτσι, ένα σύμβολο στρατηγικής δύναμης και γεωπολιτικού ανταγωνισμού: οι ΗΠΑ διατηρούν το στρατηγικό πλεονέκτημα και η Κίνα σχεδιάζει την επέκταση της επιρροής της. Η Ντιέγκο Γκαρσία δεν είναι απλώς μια βάση. Είναι η «σιωπηλή» γραμμή αντιπαράθεσης για την κυριαρχία στον Ινδικό Ωκεανό.

