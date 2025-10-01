Μωρά χωρίς βιολογικές μητέρες; Η ανακάλυψη που αλλάζει την επιστήμη της αναπαραγωγής

Η επιστήμη της αναπαραγωγής βρίσκεται μπροστά σε επανάσταση: ερευνητές δημιούργησαν ωάρια από δερματικά κύτταρα, ανοίγοντας τον δρόμο σε άνδρες και γυναίκες με υπογονιμότητα να αποκτήσουν βιολογικά παιδιά χωρίς βιολογική μητέρα.

Μια πρωτοποριακή μελέτη άνοιξε τη συζήτηση για το ενδεχόμενο τα μωρά να μπορούν, στο μέλλον, να γεννιούνται χωρίς τη συμβολή βιολογικής μητέρας. Οι επιστήμονες κατάφεραν να δημιουργήσουν κύτταρα που μοιάζουν με ωάρια, χρησιμοποιώντας DNA από απλά κύτταρα του δέρματος. Αυτά τα «τεχνητά ωάρια» μπορούν, θεωρητικά, να γονιμοποιηθούν, γεγονός που ανοίγει νέους δρόμους στην έρευνα της γονιμότητας.

Η ανακάλυψη αφήνει να διαφανεί μια εντυπωσιακή δυνατότητα: δύο άνδρες θα μπορούσαν να αποκτήσουν παιδί, χρησιμοποιώντας το γενετικό υλικό τους, χωρίς να απαιτείται DNA από γυναίκα. Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, οι ειδικοί τονίζουν ότι η εφαρμογή μιας τέτοιας μεθόδου απέχει τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια, καθώς μένουν να αντιμετωπιστούν τόσο τεχνικές όσο και ηθικές προκλήσεις.

Νέες ελπίδες για γυναίκες με υπογονιμότητα

Η ενδοκρινολόγος Paula Amato, από το Πανεπιστήμιο Επιστημών και Υγείας του Όρεγκον, εξήγησε ότι η αξιοποίηση του μηχανισμού του ώριμου ωαρίου για την επαναπρογραμματισμό σωματικών κυττάρων μπορεί να μειώσει τον χρόνο και τα γενετικά λάθη που συνήθως προκύπτουν κατά την παραγωγή βλαστοκυττάρων.

Παράλληλα, η μελέτη ανοίγει τον δρόμο για γυναίκες που έχουν χάσει τα ωάριά τους, συχνά λόγω θεραπειών καρκίνου ή άλλων παθήσεων. Ο Richard Anderson, ειδικός στην αναπαραγωγική υγεία στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, σημείωσε ότι η δημιουργία νέων ωαρίων από δερματικά κύτταρα θα ήταν μια τεράστια πρόοδος, αν και απαιτείται αυστηρή αξιολόγηση της ασφάλειας.

Ένα βήμα προς το μέλλον της αναπαραγωγής

Η υπογονιμότητα επηρεάζει εκατομμύρια ζευγάρια σε όλο τον κόσμο και ορίζεται ως η αδυναμία σύλληψης έπειτα από 12 μήνες προσπαθειών. Οι τελευταίες εξελίξεις, λοιπόν, δημιουργούν ελπίδα για όσους αντιμετωπίζουν αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα.

Η Ying Cheong, ειδικός στη γονιμότητα, τόνισε ότι για πρώτη φορά οι επιστήμονες μιμούνται με επιτυχία τα φυσικά βήματα που οδηγούν στη δημιουργία ωαρίων και σπερματοζωαρίων. Αν και ακόμη σε πρώιμο στάδιο, η τεχνολογία αυτή μπορεί στο μέλλον να αλλάξει ριζικά την κατανόησή μας για τη στειρότητα, τις αποβολές και τις δυνατότητες της αναπαραγωγικής ιατρικής.

