Θεσσαλονίκη: 38χρονος μπάζωσε ρέμα στον Εύοσμο για να χτίσει ποδοσφαιρικό γήπεδο

Στη Θεσσαλονίκη, 38χρονος συνελήφθη καθώς μπάζωσε παράνομα ρέμα στον Εύοσμο για να φτιάξει γήπεδο ποδοσφαίρου, προκαλώντας ρύπανση και υποβάθμιση περιβάλλοντος.

Μια απίστευτη υπόθεση περιβαλλοντικής υποβάθμισης αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ένας 38χρονος συνελήφθη από τις αρχές, καθώς μπάζωσε παράνομα την κοίτη ρέματος στην περιοχή του Ευόσμου, με σκοπό να επεκτείνει το οικόπεδό του και να κατασκευάσει ποδοσφαιρικό γήπεδο.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, το σχέδιο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024, όταν ο 38χρονος μπάζωσε την κοίτη του ρέματος που βρισκόταν δίπλα στο οικόπεδό του. Παρά τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών να αποκαταστήσει την περιοχή, εκείνος όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε αλλά προχώρησε στην ανέγερση γηπέδου ποδοσφαίρου, χωρίς άδεια.

Η Αστυνομία αναφέρει πως «οι ενέργειες αυτές, που έγιναν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και χωρίς τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές και πολεοδομικές άδειες, προκάλεσαν ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Η κοίτη του ρέματος μεταβλήθηκε γεωμορφολογικά, ενώ προκλήθηκε και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας στην περιοχή».

Η υπόθεση έχει πάρει ήδη τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ ο 38χρονος κατηγορείται για παράνομη δόμηση, υποβάθμιση περιβάλλοντος και παραβίαση πολεοδομικών διατάξεων.

