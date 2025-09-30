Στήριξε την Αναστασία: Εκστρατεία της Πράξης Αγάπης για την 20χρονη πρωταθλήτρια που υπέστη λευκοεγκεφαλοπάθεια

Η Αναστασία, παγκόσμια πρωταθλήτρια Special Olympics με σύνδρομο Down, δίνει μάχη μετά από σοβαρή λοίμωξη που προκάλεσε λευκοεγκεφαλοπάθεια. Η Πράξη Αγάπης καλεί σε στήριξη για τη θεραπεία της.

Η ζωή της 20χρονης Αναστασίας, παγκόσμιας πρωταθλήτριας Special Olympics με σύνδρομο Down, άλλαξε δραματικά όταν προσβλήθηκε από γρίπη τύπου Α, η οποία εξελίχθηκε σε πνευμονία, μυοπερικαρδίτιδα και σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Παρά την έντονη προσπάθεια, παραμένει καθηλωμένη, χωρίς ακόμη να έχει καταφέρει να μιλήσει, ενώ χρειάζεται εξειδικευμένη φροντίδα σε Κέντρο Αποκατάστασης.

Η οικογένειά της αντιμετωπίζει δυσκολίες να καλύψει το υψηλό κόστος της θεραπείας, ενώ η Πράξη Αγάπης στέκεται δίπλα της για να διασφαλίσει τη συνέχεια της φροντίδας. Κάθε βοήθεια και δωρεά μετράει, δίνοντας στην Αναστασία τη δυνατότητα να παλέψει για μια καλύτερη ζωή.

Σε δημοσίευσή της στο Facebook, η Πράξη Αγάπης ενημερώνει για την κατάσταση της Αναστασίας και καλεί τον κόσμο να στηρίξει οικονομικά τη θεραπεία της, προσφέροντας μια ευκαιρία ζωής στο νεαρό κορίτσι.

Η δημοσίευση της Πράξης Αγάπης στο Facebook για την Αναστασία

Υπέστη λευκοεγκεφαλοπάθεια έπειτα από μια σοβαρή λοίμωξη! Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την Αναστασία!

Η Αναστασία, ένα νεαρό κορίτσι με σύνδρομο Down, ήταν μέχρι πρόσφατα παγκόσμια πρωταθλήτρια των Special Olympics, γεμάτη όνειρα για το μέλλον.

Η ζωή της, όμως, ανετράπη με τον χειρότερο τρόπο, όταν νόσησε, πριν από μερικούς μήνες, με γρίπη τύπου Α· μία γρίπη που οδήγησε σε πνευμονία, μυοπερικαρδίτιδα και λευκοεγκεφαλοπάθεια.

Έπειτα από μια μακρά νοσηλεία, το νεαρό κορίτσι μεταφέρθηκε πρόσφατα σε Κέντρο Αποκατάστασης, αφού δεν έχει καταφέρει ακόμη να μιλήσει. Παραμένει καθηλωμένη στο κρεβάτι, ενώ φέρει γαστροστομία και τραχειοστομία.

Η Αναστασία πρέπει, πάση θυσία, να παραμείνει στο Κέντρο, ώστε να καταφέρει σταδιακά να ανακτήσει τις χαμένες της δεξιότητες. Η μητέρα της, ωστόσο, που βιώνει έναν πραγματικό εφιάλτη, ζητά τη στήριξή μας, αφού το υπέρογκο κόστος του θεραπευτικού της προγράμματος ξεπερνά κατά πολύ τις οικονομικές της δυνατότητες.

Η ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ στέκεται στο πλευρό της 20χρονης μαχήτριας που περνά τόσο δύσκολες ώρες. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε την παραμονή της στο Κέντρο. Ας ενώσουμε, λοιπόν, τις δυνάμεις μας κι ας της προσφέρουμε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή!

ΤΡΟΠΟΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ :

Κοινοποίησε τη δημοσίευση! Βοήθησε να ενημερωθούν και να κινητοποιηθούν όλο και περισσότεροι άνθρωποι που θέλουν να στηρίξουν την ΑΕ278 εδώ!

Κάνε τη δωρεά σου online μέσω της ιστοσελίδας μας απευθείας στην εκστρατεία: https://praxiagapis.gr/campaign/support-anastasia278/

Διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής: Viva Wallet, IRIS, E-pay, Paypal, Τραπεζική κατάθεση. Μπορείς να ενημερώνεσαι live για το ποσό που έχει συλλεχθεί και να εντοπίσεις τη δωρεά σου στον τοίχο δωρεών. Με την ολοκλήρωση της δωρεάς, λαμβάνεις αυτόματα την απόδειξη στο email σου.

Κάνε τη δωρεά σου μέσω τραπεζικής κατάθεσης σημειώνοντας στην αιτιολογία τον κωδικό της εκστρατείας: ΑΕ278 ! Έπειτα, συμπλήρωσε τη φόρμα απόδειξης ώστε να τη λάβεις στο email σου: https://praxiagapis.gr/forma-apodeixis/

Τράπεζα Πειραιώς: GR4101722220005222091702771

Εθνική Τράπεζα: GR4401102100000021000630539

Alpha Bank:GR0401407010701002002030506

Eurobank: GR6502600240000130201219506

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ: ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ-ACT OF KINDNESS

Για εύκολη αντιγραφή- επικόλληση λογαριασμών: https://praxiagapis.gr/bank-account/

- Κάνε τη δωρεά σου με ηλεκτρονική πληρωμή με τον μοναδικό RF κωδικό της εκστρατείας : RF22917199278278278278278 μέσω του διατραπεζικού συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ.

- στείλε SMS στο 19825 με τη φράση: ΑΕ278 (Χρέωση 2,71€ /SMS)

* Η παραπάνω χρέωση συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. O αριθμός είναι διαθέσιμος για όλους τους παρόχους σταθερής και κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα

