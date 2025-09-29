Όλγα Κεφαλογιάννη – Μίνως Μάτσας στα δικαστήρια για την επιμέλεια των παιδιών: Όλοι οι διάλογοι

Επιμέλεια: Newsroom
«Στέλνει εξώδικο ακόμα και στη μητέρα μας», είπε η αδελφή του Μίνου Μάτσα - «Ο πατέρας βάζει τα παιδιά να αλλάξουν και να φορέσουν ρούχα που έχει αυτός», υποστήριξε η αδελφή της Όλγας Κεφαλογιάννη

Τα «ξίφη τους διασταύρωσαν» στα δικαστήρια για ακόμη μια φορά ο Μίνως Μάτσας και η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Το άλλοτε αγαπημένο ζευγάρι βρέθηκε στα δικαστήρια, όπου συζητήθηκαν οι δύο αντίθετες αγωγές τους για το διαζύγιο και την επιμέλεια των παιδιών τους.

