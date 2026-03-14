Χτυπήθηκε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο με 10 Έλληνες ναυτικούς στη Μαύρη Θάλασσα

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε πως ελληνόκτητο πλοίο με 10 Έλληνες ναυτικούς χτυπήθηκε πριν από λίγες ώρες στο Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα.

Ανησυχία προκάλεσε το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Μαύρη Θάλασσα, όταν ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο δέχθηκε χτύπημα κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, στη Ρωσία.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 24 μέλη πληρώματος, ανάμεσά τους και 10 Έλληνες ναυτικοί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ από το χτύπημα προκλήθηκαν υλικές ζημιές στη δεξιά πλευρά του πλοίου.

Τι είπε ο Βασίλης Κικίλιας

Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην ΕΡΤ. «Νωρίτερα σήμερα το πρωί είχαμε ένα χτύπημα σε πλοίο με ελληνική σημαία έξω από το Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, δεξαμενόπλοιο το οποίο είναι με ελληνική σημαία, 24 ναυτικοί, 10 Έλληνες καλά στην υγεία τους, ναυλωμένο από τη Chevron», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως έγινε γνωστό, το πλοίο βρισκόταν περίπου 14 ναυτικά μίλια ανοιχτά από το Νοβοροσίσκ τη στιγμή του περιστατικού. Το πλήγμα φαίνεται να προήλθε από κάποιον τύπο μικρού πυραύλου, προκαλώντας μόνο υλικές ζημιές χωρίς τραυματισμούς στο πλήρωμα.

Ο ίδιος ο υπουργός υπογράμμισε πως υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το πλοίο και τις αρμόδιες αρχές.

Πίεση στη ναυτιλία λόγω της σύγκρουσης

Ο Βασίλης Κικίλιας συνέδεσε το περιστατικό με την ευρύτερη γεωπολιτική ένταση που επικρατεί στην περιοχή.

«Εικάζεται ότι το χτύπημα αυτό είναι στα πλαίσια της πίεσης την οποία βάζουν χώρες στην περιοχή και σχετίζεται ίσως και με τις αποφάσεις που πάρθηκαν να επιτραπεί μερικώς στο ρωσικό πετρέλαιο η διακίνηση του για ένα μήνα», σημείωσε.

Παράλληλα τόνισε πως έχει ήδη ενημερωθεί η κυβέρνηση για το περιστατικό. «Έχω ενημερώσει τον κύριο πρωθυπουργό, ενημέρωσα και τον υπουργό Εξωτερικών», είπε.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ναυτιλίας, η Ελλάδα θα κινηθεί διπλωματικά για το ζήτημα. «Θα διαμαρτυρηθούμε εντόνως και θα κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και όπου πρέπει, καθότι θεωρώ ότι είναι απαράδεκτη, πολύ επικίνδυνη η στοχοποίηση των πλοίων μας με ελληνική σημαία, αλλά και των Ελλήνων των πλοίων τα οποία είναι νομίμως μισθωμένα ναυλωμένα», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Οι Έλληνες ναυτικοί και η ναυτιλία προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Θα έπρεπε κανονικά να είναι έξω από κάθε συμφέρον πολιτικό ή αν θέλετε σίγουρα έξω από τη σύρραξη την πολεμική».

Σε μεταγενέστερη παρέμβασή του, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η κατάσταση είναι ανησυχητική.

«Η κατάσταση με απασχολεί και με ανησυχεί», είπε, επισημαίνοντας πως η στοχοποίηση εμπορικών πλοίων δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για τη διεθνή ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ