29 Σεπτεμβρίου 1945: Η νύχτα που το πλοίο Empire Patrol έγινε κολαστήριο για εκατοντάδες Κύπριους

Την 29η Σεπτεμβρίου 1945, το όνειρο της επιστροφής στην πατρίδα μετατράπηκε σε εφιάλτη: Το φορτηγό - επιβατηγό πλοίο Empire Patrol, γεμάτο με ελπίδες, φλόγισε και θρήνησε ανθρώπινες ζωές ανοιχτά της Μεσογείου.

Στις 29 Σεπτεμβρίου 1945, λίγους μόλις μήνες μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Κύπρος βυθίστηκε στο πένθος από ένα ναυτικό δυστύχημα που σημάδεψε τη σύγχρονη ιστορία της. Το βρετανικό μεταγωγικό πλοίο Empire Patrol, φορτωμένο με εκατοντάδες Κύπριους εθελοντές που επέστρεφαν στην πατρίδα τους μετά τη λήξη του πολέμου, τυλίχθηκε στις φλόγες στα ανοιχτά της Μεσογείου.

Το Empire Patrol είχε επιταχθεί από τις βρετανικές Aρχές και χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά στρατιωτών και υλικού. Εκείνη την ημέρα μετέφερε περίπου 500 Κύπριους στρατιώτες, οι οποίοι είχαν υπηρετήσει στις δυνάμεις της Αυτοκρατορίας κατά τον πόλεμο. Η ατμόσφαιρα στο πλοίο ήταν γεμάτη συγκίνηση, οι άνδρες ανυπομονούσαν να δουν ξανά τις οικογένειές τους μετά από χρόνια πολεμικών κακουχιών.

