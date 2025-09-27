Η αλήθεια για το πώς μυρίζει ο θάνατος: Όσα αποκάλυψε διάσημος νεκροθάφτης (vid)

Τι μυρίζει ο θάνατος; Ο διάσημος νεκροθάφτης Victor Sweeney αποκαλύπτει την ωμή αλήθεια για την «οσμή του θανάτου» και τις χημικές ουσίες που την προκαλούν.

Διάσημος νεκροθάφτης μιλά για τη «μυρωδιά του θανάτου», τις εμπειρίες του από χιλιάδες νεκρούς και το νέο του βιβλίο που αποκαλύπτει όσα δεν γνωρίζουμε για τη ζωή και το τέλος της.

Ο Victor M. Sweeney, γνωστός νεκροθάφτης και συγγραφέας, μοιράστηκε σε πρόσφατη συνέντευξη την πιο συχνή αλλά και πιο ανατριχιαστική ερώτηση που του κάνουν: «Πώς μυρίζει ο θάνατος;»

«Ο θάνατος μυρίζει άσχημα και ο εγκέφαλός μας το ξέρει»

Στην εκπομπή LADbible Stories, ο Sweeney παραδέχτηκε: «Ο θάνατος μυρίζει άσχημα. Αν έχεις μυρίσει ποτέ σάπιο κρέας ή λαχανικά, κάτι τέτοιο είναι απλώς αηδιαστικό».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι άνθρωποι διαθέτουμε ακόμα τα «πρωτόγονα» ένστικτά μας, τα οποία μας προειδοποιούν να αποφεύγουμε τη μυρωδιά των νεκρών, αφού ο οργανισμός μας τη συνδέει με κίνδυνο.

Γιατί οι άνθρωποι μυρίζουν διαφορετικά από τα ζώα μετά θάνατον

Ο Sweeney αποκάλυψε επίσης ότι οι νεκροί άνθρωποι έχουν εντελώς διαφορετική οσμή από ζώα όπως γάτες και σκύλοι. Αυτό συμβαίνει γιατί το ανθρώπινο σώμα εκλύει περίπου 800 χημικές ενώσεις στη διαδικασία της αποσύνθεσης.

Ο διάσημος ιατροδικαστής Dr Richard Shepherd υποστήριξε ότι η μυρωδιά του θανάτου είναι «παροδική» και δεν αποτελεί σημαντικό κομμάτι της δουλειάς. «Όταν έχεις κάνει 23.000 νεκροτομές, δεν δίνεις σημασία στη μυρωδιά. Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα: πώς φαίνεται, πώς νιώθει, τι αποκαλύπτει το σώμα».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ