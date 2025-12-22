Θάνατος στον αέρα: Τι συμβαίνει όταν πεθαίνει κάποιος στο αεροπλάνο

Θάνατος εν πτήσει, μια από τις πιο δύσκολες και τραυματικές στιγμές για πλήρωμα και επιβάτες, με συγκεκριμένο πρωτόκολλο που λίγοι γνωρίζουν.

Οι αεροσυνοδοί εκπαιδεύονται για κάθε πιθανό σενάριο, από απλές αναταράξεις μέχρι σοβαρά ιατρικά περιστατικά. Υπάρχει όμως μία κατάσταση που όλοι απεύχονται, ακόμη κι έπειτα από χρόνια εμπειρίας. Ο θάνατος ενός επιβάτη εν πτήσει, χιλιάδες μέτρα πάνω από τη γη.

Το ερώτημα είναι απλό και τρομακτικό ταυτόχρονα. Τι συμβαίνει όταν κάποιος χάσει τη ζωή του στα 40.000 πόδια; Πώς αντιδρά το πλήρωμα και τι προβλέπει το πρωτόκολλο; Η συζήτηση «άναψε» για τα καλά, μετά το πρόσφατο περιστατικό στο οποίο οικογένεια στη Βρετανία μετέφερε σε πτήση νεκρή γιαγιά, ισχυριζόμενοι ότι εκείνη... κοιμόταν.

Μία από τις πιο τραυματικές στιγμές για το πλήρωμα

Ο πρώην αεροσυνοδός Jay Robert περιγράφει το ενδεχόμενο θανάτου εν πτήσει ως ένα από τα πιο στρεσογόνα σενάρια για το πλήρωμα καμπίνας. Όπως έχει δηλώσει, τις περισσότερες φορές προηγείται σοβαρό ιατρικό επεισόδιο, το οποίο από μόνο του δημιουργεί ένταση και αγωνία.

Όταν το περιστατικό καταλήξει σε θάνατο, η εμπειρία μπορεί να είναι τραυματική για όλους, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για νέο άνθρωπο. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πιθανότητες να έρθει ένα πλήρωμα αντιμέτωπο με τέτοιο γεγονός αυξάνονται στις μεγάλες πτήσεις και στα αεροσκάφη μεγάλων αποστάσεων.

Ο λόγος είναι απλός. Περισσότεροι επιβάτες, λιγότερες επιλογές για άμεση εκτροπή και πολλές ώρες ακινησίας, που μπορούν να επιβαρύνουν σοβαρά την υγεία ορισμένων ταξιδιωτών.

Οι αεροπορικές εταιρείες διαθέτουν συγκεκριμένες διαδικασίες για τέτοιες περιπτώσεις, σε συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς αεροπορίας. Παρότι το πρωτόκολλο διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία, τα βασικά βήματα είναι κοινά.

Το πλήρωμα προσφέρει πρώτες βοήθειες και καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, χρησιμοποιεί απινιδωτή εφόσον χρειαστεί και ενημερώνει άμεσα τους πιλότους. Παράλληλα, ζητείται συμβουλή από γιατρούς μέσω ειδικών υπηρεσιών τηλεϊατρικής.

Ο κυβερνήτης, σε συνεργασία με το κέντρο επιχειρήσεων της εταιρείας, αποφασίζει αν το αεροσκάφος θα συνεχίσει προς τον τελικό προορισμό ή αν θα πραγματοποιήσει εκτροπή.

Όμως, δυστυχώς, δεν μπορούν να σωθούν όλοι.

Τι γίνεται όταν ο θάνατος είναι αναπόφευκτος

Η πρώην αεροσυνοδός Sheen Marie εξήγησε μέσω TikTok τι ακολουθεί όταν ένας επιβάτης καταλήξει εν πτήσει και δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα παροχής βοήθειας. Σε αυτή την περίπτωση, το αεροπλάνο συνήθως συνεχίζει προς τον προορισμό του.

Όπου είναι δυνατό, η σορός μεταφέρεται σε άδειες θέσεις και καλύπτεται με κουβέρτα. Οι υπόλοιποι επιβάτες δεν ενημερώνονται επίσημα και αποβιβάζονται κανονικά πριν επιβιβαστεί το ιατρικό προσωπικό.

Σε πτήσεις μεγάλης διάρκειας, όπου δεν υπάρχει άμεση δυνατότητα προσγείωσης, το σώμα φυλάσσεται μέχρι την άφιξη. Σε ορισμένα αεροσκάφη υπάρχει ειδικός σάκος στο ιατρικό κιτ, με αυστηρό κανόνα να παραμένει ανοιχτό το τμήμα του κεφαλιού, καθώς μόνο γιατρός μπορεί να πιστοποιήσει επίσημα τον θάνατο.

Ο δρ Πάουλο Άλβες, παγκόσμιος ιατρικός διευθυντής της MedAire, τονίζει ότι βασική προτεραιότητα είναι ο σεβασμός προς τον εκλιπόντα και η ευαισθησία απέναντι στους συνεπιβάτες του. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης, ο νεκρός παραμένει στο αρχικό του κάθισμα, δεμένος με τη ζώνη ασφαλείας.

Το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα μετά τη μαρτυρία ενός αυστραλιανού ζευγαριού, το οποίο περιέγραψε πως αναγκάστηκε να καθίσει δίπλα σε μια νεκρή γυναίκα για ώρες σε πτήση από τη Μελβούρνη προς τη Βενετία.

Η γυναίκα κατέρρευσε στον διάδρομο του αεροσκάφους μετά τη χρήση της τουαλέτας και δεν κατάφερε να επανέλθει, παρά τις προσπάθειες του πληρώματος. Η μεταφορά της αποδείχθηκε αδύνατη λόγω του μεγέθους της και τελικά τοποθετήθηκε σε κενή θέση δίπλα στο ζευγάρι, σκεπασμένη με κουβέρτες, μέχρι την προσγείωση.

Για τη σύζυγο, που ήδη φοβόταν τις πτήσεις, η εμπειρία ήταν βαθιά τραυματική. Ένα περιστατικό που δείχνει με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες όταν η ζωή και ο θάνατος συναντιούνται στα 40.000 πόδια.

