Έληξε την απεργία πείνας ο Δημήτρης Οικονομόπουλος: Πώς εξελίσσεται η υγεία του Πάνου Ρούτσι

Ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος πήρε εξιτήριο σήμερα από το Λαϊκό Νοσοκομείο.

ΟΔημήτρης Οικονομόπουλος, ο απεργός πείνας που μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Λαϊκό Νοσοκομείο τα ξημερώματα της 27ης Σεπτεμβρίου, έλαβε εξιτήριο μετά από ιατρική παρακολούθηση και εξετάσεις που έδειξαν πως η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο ασθενής υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες δεν έδειξαν ανησυχητικά ευρήματα, και του δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες πριν αποχωρήσει.

