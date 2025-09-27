Συγκλονιστική προσομοίωση δείχνει πώς ένας Ρώσος στρατιώτης επιβίωσε μετά από σφαίρα που σφηνώθηκε στο στήθος του (vid)

Ρώσος στρατιώτης επέζησε όταν μια σφαίρα σφηνώθηκε στο στήθος του, σπάζοντας τα πλευρά του.

Ένα βίντεο προσομοίωσης δείχνει πώς ένας Ρώσος στρατιώτης στάθηκε τυχερός και κατάφερε να επιβιώσει, παρά το γεγονός ότι μια σφαίρα τον πέτυχε στο στήθος του κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.

Το περιστατικό συνέβη τον Νοέμβριο του 2022 , στο πλαίσιο των συγκρούσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, παρά τις προσπάθειες των ηγετών του κόσμου να συμφωνήσουν σε κατάπαυση του πυρός.

Η τύχη του Nikolay Pasenko και οι ήρωες γιατροί

Ο 41χρονος Ρώσος Nikolay Pasenko ήταν ένας από αυτούς που βρέθηκαν στη γραμμή του πυρός. Ο στρατιώτης στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία όταν μια σφαίρα σφηνώθηκε στο στήθος του κατάφερε τελικά να ζήσει.

Μια νέα προσομοίωση από τον YouTuber Zack D. Films απεικονίζει το περιστατικό, όπου ο στρατιώτης χτυπήθηκε από σφαίρα αντιπάλου που κατέληξε στο στήθος του ακέραια. Το άθικτο βλήμα είχε σπάσει τα πλευρά του, παραμένοντας όμως θαυματουργικά ακέραιο δίπλα στην καρδιά του.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο στο Μπέλγκοροντ, όπου οι ακτινογραφίες έδειξαν ότι το βλήμα είχε διαπεράσει τον πνεύμονα και είχε παγιδευτεί κοντά στη σπονδυλική του στήλη. Ο Pasenko αρχικά αρνήθηκε τη χειρουργική επέμβαση, καθώς δεν ήθελε να θέσει τους χειρουργούς σε κίνδυνο, αν και παραδέχθηκε στην Metro: «Ήμουν αντίθετος. Δεν ήθελα οι γιατροί να υποφέρουν, καθώς η σφαίρα θα μπορούσαν να εκραγεί».

Όμως ο επικεφαλής στρατιωτικός χειρουργός, υπολοχαγός Dmitry Kim, που έδωσε εντολή στους ιατρούς του να φορέσουν αλεξίσφαιρα γιλέκα, απάντησε: «Τότε θα εκραγούμε μαζί». Παρά τον «εξαιρετικά υψηλό» κίνδυνο έκρηξης, η αποτυχία της επέμβασης θα έθετε τον στρατιώτη σε κίνδυνο από αιμορραγία.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε δήλωση: «Παρά ταύτα, οι στρατιωτικοί γιατροί μαζί με τους πολιτικούς συναδέλφους τους φορούσαν αλεξίσφαιρα κάτω από τις χειρουργικές ρόμπες και προχώρησαν σε αυτήν την εξαιρετικά πολύπλοκη επέμβαση».

Ο Pasenko επιβίωσε παρά όλα τα εμπόδια, λέγοντας ότι «οι γιατροί ήταν οι πραγματικοί ήρωες».

