Αλεξάνδρα Ξανθάκη, πώς είναι να πρωτοστατείς για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από FIFA και UEFA;

Η νομικός Αλεξάνδρα Ξανθάκη, μέλος του ΟΗΕ, μιλά στο Reader για το αίτημα αποκλεισμού του Ισραήλ από αθλητικές διοργανώσεις.

Μιλάμε μέσω διαδικτύου το απόγευμα της Πέμπτης, όταν εκείνη βρίσκεται στη Βαρκελώνη για ένα μεγάλο συνέδριο που αφορά τα πολιτιστικά δικαιώματα. Η Αλεξάνδρα Ξανθάκη ήταν ένα άγνωστο για εμένα πρόσωπο μέχρι πρότινος. Το όνομά της το διάβασα πρώτη φορά μέσα στα κείμενα για την προσπάθεια εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ να αποκλείσουν το Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις της UEFA και της FIFA. Προφανώς το γεγονός πως κατάγεται από την Ελλάδα προσδίδει κατά μία έννοια ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε όλη την ιστορία που ξετυλίγεται μπροστά μου όσο μιλάμε.

Η Αλεξάνδρα Ξανθάκη είναι νομικός και διορίστηκε Ειδική Εισηγήτρια στον τομέα των πολιτιστικών δικαιωμάτων του ΟΗΕ τον Οκτώβριο του 2021. Έκτοτε πρωτοστάτησε σε πολλές κινήσεις, μία εκ των οποίων ήταν και ο αποκλεισμός της Ρωσίας από όλες τις διεθνείς διοργανώσεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Τώρα, μάχεται για τον αντίστοιχο αποκλεισμό του Ισραήλ μαζί με άλλους συναδέλφους της από τον οργανισμό. Στην ανακοίνωση που έστειλαν πρόσφατα όλοι μαζί σημειώνουν ότι η Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη κατέληξε σε έκθεση ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

