Iron Maiden: Οι τιμές των εισιτηρίων για την συναυλία στο ΟΑΚΑ

Αυτές είναι οι τιμές των εισιτηρίων για τη μεγάλη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ.

Ξεκίνησε την Δευτέρα (23/9) για τα μέλη του fan club, η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ (23/5/26).

Η γενική προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει το Σάββατο (27/9), μέσω της ticketmaster.gr, ενώ την Τετάρτη (24/9) θα ανοίξει η πλατφόρμα για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο newsletter της διοργανώτριας High Priority Promotions.

Οι τιμές ξεκινούν από τα 86,25 ευρώ για τα εισιτήρια στο «πέταλο», απέναντι από τη σκηνή και φτάνουν μέχρι τα 178,25 ευρώ για τις κερκίδες στο πλάι και κοντά στη σκηνή. Τα εισιτήρια της αρένας, που σε αντίθεση με την προηγούμενη επίσκεψή τους θα είναι ενιαία, χωρίς ζώνες, θα κοστίζουν 103,50 ευρώ.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων:

PL1: 178,25 ευρώ

PL2: 143 ευρώ

PL3: 103,50 ευρώ

PL4: 98 ευρώ

PL5: 92 ευρώ

PL6: 86,25 ευρώ

Σε αντίθεση με τη συναυλία των Metallica, η σκηνή των Iron Maiden δεν θα είναι κυκλική, αλλά τοποθετημένη στη μία άκρη του σταδίου, με την αρένα ανοιχτή και τις κερκίδες να αξιοποιούνται σε ποσοστό περίπου 2/3 του χώρου, για την καλύτερη δυνατή ορατότητα.

Οι Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα, μετά από τέσσερα χρόνια για την περιοδεία «Run For Your Lives Tour». Η περιοδεία, έκανε πρεμιέρα φέτος τον Μάιο, και στις 32 στάσεις της, έδωσαν το παρών πάνω από ένα εκατομμύριο οπαδοί του συγκροτήματος. Το setlist είναι φτιαγμένο για να γιορτάσει τα 50 χρόνια του συγκροτήματος και περιλαμβάνει τραγούδια από το πρώτο άλμπουμ τους μέχρι και το Fear of the Dark.

