Drone-χάος σε αεροδρόμια: Το μυστικό σχέδιο της Ευρώπης και η απειλή πολέμου από τη Μόσχα

Το μυστικό σχέδιο «Drone Wall» πυροδοτεί πολιτική κρίση με τη Μόσχα να απειλεί πόλεμο. Tι σχεδιάζει η Ευρώπη για την άμυνα.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή μετά τις συντονισμένες επιθέσεις με drones σε αεροδρόμια της Σκανδιναβίας. Η Δανία, η Φινλανδία, η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής συμμετέχουν σε συζητήσεις για ένα φιλόδοξο σχέδιο το λεγόμενο «Drone Wall» με στόχο να προστατεύσουν τον εναέριο χώρο τους. Οι επιθέσεις αυτές θέτουν σε αμφισβήτηση την ασφάλεια της Ευρώπης και δημιουργούν ένταση με τη Μόσχα.

Το σχέδιο «Drone Wall» και οι προκλήσεις ασφαλείας

Οι επιθέσεις στα δανέζικα αεροδρόμια χαρακτηρίζονται ως «υβριδική επίθεση» υψηλής τεχνολογίας. Στόχος των υπουργών Άμυνας είναι η δημιουργία ενός συστήματος που θα εντοπίζει και θα εξουδετερώνει drones πριν αποτελέσουν απειλή. Το σχέδιο πιθανόν θα χρηματοδοτηθεί από το νέο πρόγραμμα ασφάλειας της ΕΕ ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι το «Drone Wall» θα αποτελέσει «το θεμέλιο μίας αξιόπιστης άμυνας για την Ευρώπη». Η πρόταση θα συζητηθεί σε σύνοδο μεταξύ Δανίας, Πολωνίας, Φινλανδίας, χωρών της Βαλτικής και Ουκρανίας.

Η Μόσχα προειδοποιεί για πόλεμο

Οι υποψίες ότι οι επιθέσεις σχετίζονται με τη Ρωσία κλιμακώνουν την ένταση. Η Μόσχα απορρίπτει τις κατηγορίες και μιλά για «στημένη πρόκληση», ενώ προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε κατάρριψη ρωσικού αεροσκάφους θα θεωρηθεί πράξη πολέμου. Η Πολωνία ήδη δηλώνει ότι θα καταρρίπτει εχθρικά αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της, ενώ ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ προειδοποιεί ότι η κατάσταση πλησιάζει σε ανοιχτή σύγκρουση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η στρατηγική απόφαση για το «Drone Wall» δεν αφορά μόνο την προστασία αεροδρομίων αλλά θέτει νέες βάσεις για την ευρωπαϊκή άμυνα απέναντι σε σύγχρονες απειλές υψηλής τεχνολογίας.

