Απίθανο σκηνικό στη Στεφανίδου: «Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο» είπε ηλικιωμένη που βγήκε να μιλήσει

Γιαγιά έδωσε τη μαρτυρία της και στη συνέχεια ζήτησε ένα... περιδέραιο.

Ένα αρκετά ασυνήθιστο περιστατικό έγινε στην εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, με πρωταγωνίστρια μια ηλικιωμένη γυναίκα.

Η γυναίκα εμφανίστηκε σε τηλεοπτικό «παράθυρο» για να σχολιάσει την υπόθεση της 62χρονης στη Βοιωτία, η οποία είχε θάψει τη μητέρα της προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη και τα επιδόματά της. Όταν ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της και η παρουσιάστρια την ευχαρίστησε, εκείνη χαμογελώντας είπε: «Έχω ζητήσει ένα περιδέραιο».

