Ιστορική ανακάλυψη: Ανθρώπινο κρανίο ενός εκατομμυρίου ετών αλλάζει όσα ξέραμε για την εξέλιξη του ανθρώπου

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι κρανίο στην Κίνα, ηλικίας 1 εκατ. ετών, αλλάζει την ιστορία της ανθρώπινης εξέλιξης. Homo longi και Dragon Man ξαναγράφουν την επιστήμη.

Μια ανακάλυψη που χαρακτηρίζεται ήδη ως «ορόσημο» στην παλαιοανθρωπολογία έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε για την ανθρώπινη εξέλιξη. Ένα κρανίο που βρέθηκε στη Νέα Υνγκιάν, στην επαρχία Χουμπέι της Κίνας, και χρονολογείται περίπου ένα εκατομμύριο χρόνια πριν, αποκαλύπτει ότι οι άνθρωποι εμφανίστηκαν πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

Το εύρημα που ξαναγράφει την ιστορία

Το κρανίο, γνωστό ως Yunxian 2, είχε βρεθεί το 1990 αλλά η κακή του κατάσταση δεν επέτρεπε ακριβή συμπεράσματα. Οι επιστήμονες θεωρούσαν ότι ανήκε στο είδος Homo erectus. Ωστόσο, πρόσφατες εξελιγμένες τεχνολογίες, όπως τρισδιάστατη ψηφιακή ανακατασκευή με CT scanning και structured light imaging, αποκάλυψαν μια διαφορετική αλήθεια.

Όχι Homo erectus, αλλά «Dragon Man»

Η διεθνής ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον καθηγητή Chris Stringer του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και τον καθηγητή Xijun Ni του Πανεπιστημίου Fudan, κατέληξε ότι το κρανίο δεν ανήκει στον Homo erectus, αλλά σε έναν πρώιμο εκπρόσωπο του Homo longi, γνωστού και ως «Dragon Man».

Η σημασία είναι τεράστια: η ανακάλυψη δείχνει ότι ήδη πριν από ένα εκατομμύριο χρόνια, οι πρόγονοί μας είχαν διαχωριστεί σε διαφορετικές εξελικτικές γραμμές. Αυτό σημαίνει ότι οι Homo sapiens και οι Νεάντερταλ πιθανότατα υπήρχαν πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι εκτιμούσαμε.

Ο καθηγητής Stringer τόνισε: «Η ανακάλυψη του Yunxian 2 δείχνει ότι η διάσπαση των ανθρώπινων ειδών έγινε πολύ νωρίτερα απ’ όσο νομίζαμε. Αυτό αλλάζει ριζικά την εικόνα που έχουμε για την εξέλιξη του ανθρώπου.»

Ο δε καθηγητής Ni χαρακτήρισε το εύρημα «απίστευτο», υπογραμμίζοντας ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν με όλα τα διαθέσιμα επιστημονικά μοντέλα.

Νέες ερωτήσεις για την ανθρώπινη προέλευση

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό Science, ανοίγει τον δρόμο για την αναζήτηση ακόμα παλαιότερων απολιθωμάτων. Παράλληλα, επιχειρεί να δώσει απάντηση σε αυτό που οι επιστήμονες αποκαλούν «το μυστήριο της μέσης περιόδου», δηλαδή την περίπλοκη εικόνα της ανθρώπινης εξέλιξης ανάμεσα στο 1.000.000 και 300.000 χρόνια πριν.

Όπως φαίνεται, το ανθρώπινο παρελθόν είναι πολύ πιο πλούσιο, σύνθετο και μυστηριώδες απ’ όσο φανταζόμασταν.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ