Βρετανός αγόρασε έρημο νησί στις Σεϋχέλλες: Χρόνια αργότερα απορρίπτει προσφορές εκατομμυρίων δολαρίων (vid)

Βρετανός αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση μίας νήσου στις Σεϋχέλλες, μετατρέποντάς την από εγκαταλελειμμένη γη σε παγκόσμιο σύμβολο περιβαλλοντικής προστασίας.

Ο Βρετανός Μπρέντον Γκρίμσοου υπήρξε ο τελευταίος ιδιώτης ιδιοκτήτης της αποκαλούμενης «Νήσου Μουαγιέν» (Moyenne Island), που βρίσκεται στο αρχιπέλαγος των Σεϋχελλών, ανοιχτά της αφρικανικής ηπείρου.

Το 1962, όταν αγόρασε τη μικρή νησίδα, πήρε μια απόφαση που έμελλε να τον κάνει γνωστό παγκοσμίως, αφού αντί να την εκμεταλλευτεί οικονομικά, επέλεξε να τη σώσει οικολογικά.

Το οικολογικό όραμα που έγινε παγκόσμιο παράδειγμα

Μαζί με τον στενό του φίλο Ρενέ Αντουάν Λαφορτιούν, ο Γκρίμσοου αφιερώθηκε στην αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της νησίδας. Το έργο τους εξελίχθηκε σε παγκόσμιο σύμβολο σεβασμού προς την άγρια ζωή, εμπνέοντας γενιές περιβαλλοντικών κινημάτων.

Σήμερα, η νήσος Μουαγιέν διαθέτει πλούσια βιοποικιλότητα, φυσικά μονοπάτια και ένα οικοσύστημα που θυμίζει πραγματικό οικολογικό καταφύγιο.

Η νησίδα είναι επισκέψιμη, προσφέροντας στους ταξιδιώτες εικόνες απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς. Ανάμεσα στους «μόνιμους κατοίκους» της ξεχωρίζουν οι γιγάντιες χελώνες ξηράς, που περιφέρονται ελεύθερα στις παραλίες.

Παρά το άνοιγμα στο κοινό, η νήσος Μουαγιέν παραμένει πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης, με σαφείς συστάσεις προς τους επισκέπτες να σέβονται απόλυτα τη χλωρίδα και την πανίδα της.

Φύτεψαν 16.000 δέντρα από το μηδέν

Όπως αναφέρει το πορτογαλικό μέσο Diário do Litoral, όταν ο Γκρίμσοου απέκτησε το νησί, αυτό ήταν σχεδόν πλήρως εγκαταλελειμμένο. Η έλλειψη βλάστησης είχε οδηγήσει σε διάβρωση του εδάφους, ενώ η πανίδα είχε σχεδόν εξαφανιστεί.

Παρότι η αποκατάσταση έμοιαζε αδύνατη, ο Βρετανός είδε την πρόκληση ως κίνητρο. Μαζί με τον φίλο του άνοιξαν χειροκίνητα μονοπάτια, μελέτησαν τοπικά φυτικά είδη και χάραξαν μια μακροπρόθεσμη οικολογική στρατηγική.

Σύμφωνα με τις μελέτες του, ο Γκρίμσοου επέλεξε τη μαόνι για τη δομική ανθεκτικότητά της, ώστε το νησί να αποκτήσει ξανά πυκνή βλάστηση. Παράλληλα, φύτεψε φοίνικες, που προσφέρουν φυσικό καταφύγιο και τροφή στην πανίδα.

Συνολικά, οι δύο φίλοι φύτεψαν 16.000 δέντρα, αλλάζοντας ριζικά το μικροκλίμα και τη φυσιογνωμία της νησίδας.

«Δεν είναι προς πώληση»

Το αποτέλεσμα ήταν ένα ελεύθερο οικοσύστημα, όπου οι απειλούμενες γιγάντιες χελώνες επέστρεψαν, μαζί με πουλιά και έντομα. Ο Γκρίμσοου δεν φυλάκισε ποτέ κανένα ζώο, στόχος του ήταν να δώσει ξανά ζωή στο νησί, όχι να το μετατρέψει σε θεματικό πάρκο.

Όταν η βλάστηση αποκαταστάθηκε, άρχισαν να καταφθάνουν προτάσεις από επενδυτές ακινήτων με προσφορές εκατομμυρίων. Εκείνος αρνήθηκε κάθε φορά, γνωρίζοντας ότι η πώληση θα σήμαινε την καταστροφή του οικοσυστήματος.

Μετά τον θάνατό του το 2012, η νήσος Μουαγιέν εντάχθηκε στο Θαλάσσιο Εθνικό Πάρκο των Σεϋχελλών, εξασφαλίζοντας μόνιμη νομική προστασία. Η κυβέρνηση σεβάστηκε την επιθυμία του και απέκλεισε κάθε εμπορική εκμετάλλευση.

