Έγκλημα στη Ζάκυνθο: Η 19χρονη που ξεκλήρισε την οικογένειά της για να το σκάσει με τον παππού της

Ο θετός παππούς και η εγγονή που συμμάχησε στο σχέδιο του για το ξεκλήρισμα μιας ολόκληρης οικογένειας.

Μάιος του 1957, μια ηλιόλουστη μέρα στο λαμπερό νησί της Ζακύνθου. Μια τετραμελής οικογένεια, μητέρα, πατέρας, κόρη και γιος τρώνε φιδέ στο οικογενειακό τραπέζι. Λίγο αργότερα, ο άντρας της οικογένειας ειδοποιεί πως έχει να επισκεφθεί έναν γείτονα. Σηκώνεται από το τραπέζι, αλλά νιώθει μια δυσφορία.

Οι πόνοι στην κοιλιά τον γονατίζουν. Εισάγεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο για δέκα μέρες. Θα καταφέρει να γυρίσει σπίτι. Μερικές εβδομάδες αργότερα, μια παρόμοια δυσφορία κατά τη διάρκεια του φαγητού θα νικήσει τον ήδη καταβεβλημένο οργανισμό του.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr