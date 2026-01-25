Ίμια, 30 χρόνια μετά: Από Σημίτη και Λυμπέρη μέχρι Τσιλέρ και Χόλμπρουκ

Τριάντα χρόνια μετά, η κρίση των Ιμίων συνεχίζει να πυροδοτεί έντονες συζητήσεις για ευθύνες, λάθη και χαμένες ευκαιρίες.

Η κρίση των Ιμίων τον Ιανουάριο του 1996 παραμένει ορόσημο στην νεότερη ελληνική ιστορία, με πρόσωπα που διαμόρφωσαν την έκβασή της, μέσα σε συνθήκες έντασης και αβεβαιότητας ενώ η Τουρκία για πρώτη φορά αμφισβήτησε επισήμως ελληνική κυριαρχία, στα Ίμια, που αποτέλεσε την αφορμή προκειμένου τα επόμενα χρόνια να αναπτυχθεί η θεωρία των υποτιθέμενων «γκρίζων ζωνών» η οποία εξελίχθηκε για να φτάσει σήμερα στην κορύφωσή της με το αφήγημα της Άγκυρας για την λεγόμενη «γαλάζια πατρίδα».

Από τον τότε πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη της κυβέρνησης που είχε αναλάβει καθήκοντα στις 22 Ιανουαρίου του 1996, δηλαδή οκτώ ημέρες πριν την παρ' ολίγον ελληνοτουρκική σύρραξη, τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Γεράσιμο Αρσένη και τον υπουργό Εξωτερικών Θόδωρο Πάγκαλο, μέχρι τον σκληρό Αμερικανό διαπραγματευτή, Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, και την Τουρκάλα πρωθυπουργό, Τανσού Τσιλέρ.

