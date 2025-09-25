Πτήση προς Κέρκυρα: Επιβάτες αποθέωσαν τον πιλότο που κατέβασε ταραξία στο Μιλάνο!

Έκτακτη προσγείωση της easyJet στο Μιλάνο μετά από επεισόδιο με επιβάτη που προκάλεσε αναστάτωση σε πτήση Μάντσεστερ–Κέρκυρα. Αστυνομικοί τον απομάκρυναν με τη βία, ενώ οι επιβάτες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Ένταση επικράτησε σε πτήση της easyJet από Μάντσεστερ προς Κέρκυρα, όταν ένας άνδρας προκάλεσε αναστάτωση εν πτήσει, αναγκάζοντας τον πιλότο να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στο Μιλάνο.

Σύμφωνα με επιβάτες, λίγο μετά την απογείωση ένας άνδρας άρχισε να συμπεριφέρεται απρόβλεπτα, «ταλαντευόμενος μπρος-πίσω» στο κάθισμά του. Αεροσυνοδός παρέμεινε συνεχώς δίπλα του, προσπαθώντας να τον συγκρατήσει, ενώ το πλήρωμα ενημέρωσε τον καπετάνιο για την κατάσταση.

Ο πιλότος ανακοίνωσε μέσω ενδοεπικοινωνίας ότι η πτήση θα εκτραπεί λόγω «άτακτης συμπεριφοράς» επιβάτη. Με την προσγείωση στο Μιλάνο, αστυνομικοί ανέβηκαν στο αεροσκάφος, παλεύοντας να τον απομακρύνουν. Βίντεο που τράβηξαν επιβάτες δείχνει τον άνδρα να σύρεται στο διάδρομο, ενώ το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Μάρτυρες αναφέρουν ότι λίγο αργότερα οι αρχές απομάκρυναν και μια γυναίκα που κρατούσε μπουκάλι βότκα, αν και το περιστατικό δεν καταγράφηκε σε βίντεο.

Η πτήση παρέμεινε στο αεροδρόμιο για περίπου 40 λεπτά, προτού συνεχίσει το ταξίδι της προς την Κέρκυρα. Οι τοπικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει λεπτομέρειες για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι επιβάτες.

To επίμαχο video

