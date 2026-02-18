Αν κάνεις αυτά τα 8 πράγματα, ίσως κουβαλάς ψυχικό τραύμα από την παιδική ηλικία σου

Η παιδική ηλικία για τη ζωή ενός ανθρώπου αποτελεί τη βάση του, τον πυρήνα του, το πρώτο σκαλί της διαδρομής σου, συνεπώς το πώς θα ζήσει και τι θα αντιμετωπίσει μπορεί να έχουν καθοριστικές συνέπειες στη μετέπειτα πορεία του.

Σίγουρα θα έχεις ακούσει πολλές φορές τους ψυχολόγους να αναφέρονται στη σημαντικότητα της παιδικής ηλικίας για τη ζωή ενός ανθρώπου. Ο τρόπος που μεγαλώνουμε, οι συνθήκες που αναπτυσσόμαστε, το περιβάλλον που ζούμε, τα ερεθίσματα που αποκτούμε και οι άνθρωποι που συνυπάρχουμε, μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην προσωπικότητά μας και να έχουν μεγάλο αντίκτυπο στη μετέπειτα διαδρομή μας.

Ο,τιδήποτε συμβαίνει τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, έχει τη δύναμη να μας ακολουθεί για πάντα. Αυτός είναι ο λόγος που το ψυχικό τραύμα δεν επουλώνεται με το πέρασμα των χρόνων, αλλά παραμένει μέσα μας και μας καθορίζει.

