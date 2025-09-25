Το χαρτονόμισμα που είναι σε κυκλοφορία και ξεπερνά σε αξία τα 1.000 ευρώ 

Αυτό είναι το ελβετικό χαρτονόμισμα των 1.000 φράγκων, ένα από τα πιο ακριβά σε κυκλοφορία παγκοσμίως, με αξία που ξεπερνά τα 1.000 ευρώ, παρά την εποχή των ψηφιακών πληρωμών.

Σε μια εποχή όπου οι ψηφιακές συναλλαγές κυριαρχούν και τα μετρητά σπανίζουν, υπάρχει ένα χαρτονόμισμα που συνεχίζει να προκαλεί δέος για την αξία του.

Πρόκειται για το ελβετικό φράγκο των 1.000 φράγκων, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 1.070 ευρώ, καθιστώντας το ένα από τα ακριβότερα τραπεζογραμμάτια που κυκλοφορούν σήμερα στον κόσμο.

Η τάση προς τις ηλεκτρονικές πληρωμές έχει κάνει τα μετρητά σχεδόν περιττά σε πολλές χώρες, όπως η Σουηδία, όπου θεωρούνται ήδη είδος υπό εξαφάνιση.

Ωστόσο, η Ελβετία επιμένει να διατηρεί σε κυκλοφορία χαρτονομίσματα υψηλής ονομαστικής αξίας, αψηφώντας τόσο την ψηφιοποίηση όσο και τους φόβους για φοροδιαφυγή.

Χρησιμοποιείται σε συναλλαγές

Το ελβετικό 1.000άρι κυκλοφορεί από τον 20ό αιώνα και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται κανονικά στις συναλλαγές.

Σύμφωνα με στοιχεία του Business Insider, το ελβετικό χαρτονόμισμα ξεπερνά σε αξία κάθε άλλο ευρωπαϊκό τραπεζογραμμάτιο -στην Ευρωζώνη, το υψηλότερο παραμένει το 500ευρο- ενώ παγκοσμίως μόνο το δολάριο Σιγκαπούρης των 10.000 έχει μεγαλύτερη ονομαστική αξία, ισοδυναμώντας με περίπου 6.600 ευρώ.

Παράλληλα, οι συλλέκτες στρέφουν το ενδιαφέρον τους και σε ιστορικά τραπεζογραμμάτια, όπως το παλιό ισπανικό χαρτονόμισμα των 100 πεσετών, που μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 12.000 ευρώ στις δημοπρασίες.

Έτσι, την ώρα που τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια γεμίζουν όλο και περισσότερο, η Ελβετία παραμένει το «καταφύγιο» για όσους εκτιμούν την υλική αξία των μετρητών -και το 1.000άρι φράγκο συνεχίζει να υπενθυμίζει ότι το φυσικό χρήμα εξακολουθεί να έχει τη δική του ισχύ.

