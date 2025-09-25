Γιατί η αναβολή της πρεμιέρας του «The Savant» έχει φέρει αντιδράσεις;

Η πρεμιέρα ήταν προγραμματισμένη για αύριο, ωστόσο παραμένει ασαφές πότε θα γίνει διαθέσιμη η σειρά

Η πρεμιέρα της δραματικής σειράς “The Savant”, της AppleTv+, ήταν προγραμματισμένη για αύριο. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, οδήγησαν την streaming πλατφόρμα στην αναβολή της, γεννώντας ερωτήματα, όπως γράφει το Variety, για το κατά πόσο οι μεγάλες εταιρείες μέσων υποκύπτουν σε πολιτικές πιέσεις, ακόμη κι όταν αυτές δεν έχουν καν εκδηλωθεί.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr