Τι κρύβεται 9 χιλιόμετρα κάτω από τον Άρη: Η Acidalia Planitia ως πιθανό καταφύγιο
Το μεγάλο εμπόδιο είναι η εξερεύνηση σε τέτοια βάθη.
Παρά τις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στην επιφάνειά του, ο Άρης φαίνεται πως ίσως φιλοξενεί ζωή βαθιά στο υπέδαφός του.
Νέα μελέτη δείχνει ότι μικροοργανισμοί που παράγουν μεθάνιο θα μπορούσαν να επιβιώνουν σε βάθη από 4 έως και 9 χιλιόμετρα, με πιθανές «εστίες» ζωής στην περιοχή Acidalia Planitia.
