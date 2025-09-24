Άσκηση «Παρμενίων 2025»: Η ιστορία πίσω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση της Ελλάδας

Για ποιον ιστορικό λόγο γίνεται η στρατιωτική άσκηση «Παρμενίων 2025».

Την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του συστήματος συναγερμού Πολιτικής Άμυνας σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της πανελλαδικής στρατιωτικής άσκησης ΤΑΜΣ «Παρμενίων 2025».

Η ανακοίνωση εκδόθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.ΑΜ.–Π.Σ.Ε.Α.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ενημερώνει το κοινό για τις ώρες και τη διάρκεια των ηχητικών σημάτων που θα ακουστούν από τις σειρήνες.

