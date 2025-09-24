Ανησυχία στις ΗΠΑ: Εμφανίστηκε βακτήριο ανθεκτικό στα φάρμακα

Οι επιστήμονες του CDC προειδοποιούν ότι πολλοί άνθρωποι μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί φορείς αυτών των βακτηρίων, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε διασπορά στην κοινότητα.

Οι λοιμώξεις από ανθεκτικά στα φάρμακα βακτήρια, γνωστά και ως «εφιαλτικά βακτήρια», αυξήθηκαν σχεδόν κατά 70% μεταξύ 2019 και 2023, σύμφωνα με νέα αναφορά των επιστημόνων του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Η αύξηση οφείλεται κυρίως σε βακτήρια που φέρουν το γονίδιο NDM, τα οποία είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Σύμφωνα με τους ερευνητές, μόνο δύο αντιβιοτικά είναι αποτελεσματικά κατά αυτών των λοιμώξεων, αλλά είναι ακριβά και χορηγούνται μόνο με ενδοφλέβια ένεση.

